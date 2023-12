Már tinédzserként démonokról olvasott, halálát a mai napig rejtély övezi

Csupán maréknyi olyan zenész van, aki akkora hatással van a világra, mint Jim Morrison. A The Doors énekesét a valaha volt egyik legnagyobb frontembernek tartják, ma töltené be nyolcvanadik életévét. Életét és halálát számos kérdés övezi, ezek a mai napig táptalajt adnak az összeesküvés-elméletek szerelmeseinek.

Nem mondhatnánk, hogy a huszonhetesek klubjának tagja lenni remek dolog, de azt teljes magabiztossággal állíthatjuk, hogy a díszes társaság egyik legjelentősebb és legizgalmasabb alakja minden bizonnyal a The Doors egykori énekese, Jim Morrison.

Bár annyi misztikum nem övezi életét és halálát, mint a „klubalapító” Robert Johnsonét, vitán felüli, hogy a top háromba befér.

Egyedi gondolkodás és rejtélyek sokasága

Jim Morrison nyolcvan évvel ezelőtt, 1943. december 8-án született, majd 27 évvel később, 1971. július harmadikán meghalt. Hogy mi okozta vesztét, a mai napig tisztázatlan. Az amerikai énekest Párizsban érte utol a halál, ahol nem volt előírás a kötelező boncolás. Bár esetét hivatalosan szívelégtelenségnek könyvelték el, ezt külön vizsgálati eredmények nélkül sokan vitatják – ráadásul halálhírét késleltették, és pár napon belül zárt körű ceremónián el is temették. Jó páran drogtúladagolásra gyanakodtak, sőt még olyan elméletek is napvilágot láttak,

miszerint a zenészt meggyilkolták, majd természetes halálesetnek állították be.

Bár légből kapottnak hat, utóbbit többek közt az indíthatta el, hogy Jim Morrison volt az első olyan rockzenész, akit színpadon tartóztattak le – egy 1967-es koncerten –, ami ráadásul nem is kiugró eset, hiszen korábban és később is meggyűlt már a rendőrséggel a baja – 1963-ban és 1969-ben. A három esetből kettő színpadi viselkedéséhez köthető.

Előadói zabolátlansága, színpadi karizmája azonban nem feltétlenül volt ösztönös. Számos koncertet adtak a The Doorsszal, mire az énekes levetkőzte gátlásait és egyáltalán hajlandó volt arra, hogy aktívan kezdjen kommunikálni a közönséggel, ahelyett, hogy zenésztársaira figyeljen. Hosszú távon azonban ez megtérült, az énekest szinte minden szaklap és zeneszerető a valaha volt legnagyobb frontemberek és énekesek között tartja számon –

a Rolling Stone magazin olvasói 2011-ben az ötödik legjobb énekesnek választották.

Noha a tengerészetnél dolgozó apja keményen fogta fiát, az ifjú Morrison sokkal közelebb érezte magát a költészethez és a filozófiához. Nietzschét, Rimbaud-t, Balzacot és Kafkát olvasott. Egykori tanára szerint annyit bújta a könyveket, mint senki más az osztályából, és gyakran olyanokra hivatkozott, akikről oktatója sem tudta, hogy élnek vagy éltek, vagy írtak bármi hasonlót. Különleges költészet, filozófia, de még okkultizmus is terítékre került, olyan könyvek, amit a diákok többsége nem keres önszántából. A Far Out magazin úgy idézi az énekes egykori tanárát:

Azt gyanítottam, hogy csupán kitalálta, mivel ezek az angol könyvek a XVI. és XVII. századi démonológiáról szóltak. Soha nem hallottam róluk, de léteztek, és az alapján, ami írt, meggyőződésem, hogy mindet olvasta is, és valószínűleg a Kongresszusi Könyvtárban bukkant rájuk.

Széles körű irodalmi érdeklődése nem csupán egyoldalú kedvtelés volt. Idővel maga is alkotni kezdett, számos verse ma is olvasható. A zene és az irodalom mellett a filmművészet is érdekelte. Ha élete nem ér olyan hamar véget, valószínűleg jó pár művészeti ágban tanúi lehettünk volna kibontakozásának.

Mégis, 1971-ben Jim Morrison meghalt, és vele a The Doors is.

Noha a zenekar énekesük elvesztése után próbálta folytatni, idővel feladta. Morrison halála betölthetetlen űrt hagyott maga után. A frontemberrel együtt hat albumot adott ki a pszichedelikus rockzene egyik legnagyobb csapata, amely mai napig számos művészt és zenekart inspirál, úgymint az Alice In Chains, a Tame Impala, Lana Del Ray, vagy Nick Cave.

Születésének évfordulójára különleges kvízt állítottunk össze olvasóinknak, amiben nem csupán tudásukat tesztelhetik le az énekes rajongói, hanem jó néhány érdekességet is megtudhatnak a felejthetetlen frontemberről.

(Borítókép: The Doors. Fotó: Mark and Colleen Hayward / Getty Images)