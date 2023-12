Meghalt az AC/DC első dobosa, Colin Burgess

A gyászhírt a zenekar oldalán jelentették be.

Ő az első dobosunk, egy nagyon tiszteletreméltó zenész volt. Boldog emlékek fűznek hozzád, zúzzál békében, Colin!

– írták.

A közleményből nem derült ki, hogy mi okozta az egykori dobos halálát.

Egy botrány miatt kellett távoznia a bandából

A TMZ magazin felidézte, hogy Burgess 1973-ban lett a banda tagja: Angus és Malcolm Younggal, Dave Evans-szel, és Larry Van Kriedttel zenélt együtt.

de alig egy év után – nem sokkal azt követően, hogy a zenekar befutott – kitették a bandából.

Ennek közvetlen oka az volt, hogy egy 1974-es fellépésén lerészegedett a színpadon. Colin Burgess akkor azt állította, hogy valamit beletettek az italába, de ezt társai nem hitték el neki, távoznia kellett.

Az együttesnek később több dobosa is volt, a leghosszabb ideig Phil Rudd töltötte be ezt a szerepet a bandánál. Burgess korábban, 1968 és 1972 között a The Masters Apprentices nevű ausztrál rockbandánál is játszott. Később, 1988-ban ő is a ausztrál Hall of Fame tagja lett a banda többi tagjával együtt.