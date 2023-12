81 éves korában meghalt Dózsa László színész, érdemes és kiváló művész. Dózsa az Újpest Színház korábbi művészeti vezetője és főrendezője is volt.

Elhunyt Dózsa László színész, az Újpest Színház korábbi művészeti vezetője és főrendezője, Újpestért díjas, Budapest díszpolgára – közölte Facebook-oldalán Déri Tibor, Újpest polgármestere.

A család most közölte velem a szomorú hírt. Osztozom gyászukban, ezúton is őszinte részvétemet fejezem ki irányukba! Dózsa Lászlót Újpest Önkormányzata saját halottjának tekinti

– írta a polgármester.

Dózsa László 2019-ben részesült Magyarország Kiváló Művésze díjban.

Dózsa László 1942. október 13-án született. A Rózsahegyi Kálmán és felesége vezette színiiskolába járt, majd ennek elvégzése után az SZFE-re is járt. Több színházban is játszott a Nemzeti Színházban, a Madách Színházban, valamint a Népszínházban is.

Dózsa az utóbbi években nem színművészi pályafutásával hívta fel magára a figyelmet (2016 óta nem volt új színházi bemutatója), hanem azzal, hogy a Schmidt Mária vezette Terror Háza az ő nevét és születési dátumát írta a Pruck Pál 56-os hőst ábrázoló fényképekre, majd amikor ez kiderült, Dózsával együtt nemhogy nem ismerték el a tévedést, hanem bizonygatni kezdték a maguk igazát, és sértegetni a Pruckot gyászoló családot.