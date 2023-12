Sok favorit van, ám Dan Brown mindent visz. Különösen A Da Vinci-kód. Igaz, van még néhány jelentős író és regény, akire és amire a rabok esküsznek, egymásnak ajánlják. Mutatjuk is, mert megkérdeztük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától. A válaszuk ugyan nem reprezentatív, és abban nem szerepel egyetlen híres, szabadulós regény sem, mint például a Monte Cristo grófja, vagy A remény rabjai, de a listában akad olyan regény is, amire elsőre talán nem is gondolnánk.