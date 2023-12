Autóbalesetben meghalt a Dixie Chicks alapítója

Frontális autóbalesetben halt meg Laura Lynch, a Dixie Chicks zenekar tagja Texasban. A TMZ értesülései szerint a 64 éves zenész a helyszínen életét vesztette, miután egy másik autó nekicsapódott a járművének, miközben előzni próbált egy autópályán. A másik autó vezetőjét kórházba szállítottak, de nem szenvedett életveszélyes sérüléseket.

Lynch 1990-ben Robin Lynn Macyvel, Martie Erwinnel és Emly Erwinnel megalapította a Dixie Chicks nevű zenekart. A texasi születésű énekesnő három albumot rögzített, mielőtt 1993-ban elhagyta az együttest.

A Dixie Chicks zenekar Facebook-posztban emlékezett meg egykori zenésztársukról.

Megdöbbenve és mély fájdalommal értesültünk, hogy Laura Lynch, a Chicks alapító tagja elhunyt. Jó szívvel gondolunk a zenéléssel, nevetéssel, utazással együtt töltött időre. Laura mindig napfényként tündökölt... Energiája és humora beragyogta zenekarunk mindennapjait. Együttérzünk családjával és szeretteivel ebben a szomorú időben

– írta Emily, Martie és Natalie a bejegyzésben.

Lynch eredetileg basszusgitáron játszott a népszerű zenekarban, majd a harmadik albumon, a Shouldn't a Told You That című dalban énektudását is megmutatta.

1995-ben Natalie Maines váltotta őt a zenekarban. Ami ezután történt vele, arról keveset tudni. Egy 2003-as cikkben azt írták, hogy Lynch a texasi Mineral Wellsen él. Egy lánya volt, Aisa.