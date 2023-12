Több mint 50 művész állt ki a szexuális zaklatással vádolt Gérard Depardieu mellett

Gérard Depardieu-t nemrég egy róla elnevezett dokumentumfilmben támadták. Ebben több nő is azt állította, hogy szexuálisan bántalmazta őt a színész. Most viszont több mint 50 francia művész állt ki Depardieu mellett. Szerintük „ettől a hatalmas színésztől való megválás tragédia lenne”.

Mint ismert, Gérard Depardieu francia színész ellen még 2020-ban emeltek vádat nemi erőszak és szexuális zaklatás miatt. Három évvel később, 2023 áprilisában 13 nő vádolta meg szexuális visszaéléssel, majd Depardieu idén októberben írt egy nyílt levelet, amelyben azt állította, hogy ártatlan, és soha egyetlen nőt sem bántott.

Az ügy legfrissebb fejleménye, hogy decemberben a France 2 közszolgálati csatorna bemutatta a Depardieu: Egy ogre bukása című dokumentumfilmet, amelyben Héléne Darras francia színésznő feljelentést tett, és azt állítja, hogy Depardieu szexuálisan bántalmazta őt a Disco című film 2007-es forgatásán.

Darras azon 13 nő közé tartozik, akik megosztották vallomásukat a Mediapart által áprilisban közzétett oknyomozó riportban. A film levetítése után a színészt megvádoló nők egyike, Emmanuelle Debever színésznő öngyilkos lett.

A színész védelmére keltek

A kultúra világának vezető francia személyiségei most viszont fellázadtak:

kiállnak Gérard Depardieu mellett.

Több mint ötven színész, rendező, énekes és író írta alá a Le Figaro című francia napilapban megjelent cikket. A művészek Depardieu védelmére keltek, és arra kérték az embereket, hogy állítsák le a hajtóvadászatot ellene. Szerintük „ettől a hatalmas színésztől való megválás tragédia, vereség lenne. Az a francia művészet halálát jelentené” – írja az Euronews.

A hírességek között van Bertrand Blier rendező, Charlotte Rampling, Nathalie Baye, Carole Bouquet, Jacques Weber, Pierre Richard és Gérard Darmon színészek, valamint Carla Bruni és Jacques Dutronc énekesek.

Ahogy arról a múlt héten beszámoltunk, Emmanuel Macron francia elnököt is „aggasztja az, hogy a média által kikiáltott igazság felülírja az alkotmányos igazságot” – vagyis hogy Depardieu-t már most elítélte a francia közvélemény, miközben a bíróságon még zajlik a színész ügye. Korábban a színész családja is megosztott egy közleményt, amelyben „példátlan összeesküvésként” jellemezték azt, ami zajlik.

Itt kérhet segítséget kapcsolati erőszak miatt

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.