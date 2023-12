Egy animált élet Vácz Péterrel

Hány ember összehangolt munkája kell egy animációs filmhez? Miként fejlődik maga a rendező is az általa kreált karakterekkel együtt? Hogyan jutnak el ezek az alkotások a legrangosabb nemzetközi filmfesztiválokig? Vácz Péter sokoldalú és kísérletező animációs filmrendezőt Hartung Attila, a FOMO: Megosztod, és uralkodsz (2019) készítőjének tolmácsolásában ismerhetjük meg. Filmpremier az Indexen!

Sokan azt gondolják, hogy az animáció kizárólag gyerekeknek szóló rajzfilmek létrehozására alkalmas. Vácz Péter életútjából és történetéből kiderül, nem is tévedhetnénk nagyobbat: technikai adottságaiból és szabadságából adódóan az animáció pont a határtalan lehetőségek műfaja és tökéletes eszköz a kifejezetten felnőtt közönséget célzó, személyes hangvételű történetek tolmácsolására is.

Fotó: MOME Vácz Péter

Vácz Péter, a MOME animáció szak egykori hallgatójának Nyuszi és Őz című, 2D és 3D animációs technikával készült diplomafilmje 125 díjat zsebelt be olyan rangos nemzetközi fesztiválokon, mint az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, a Nashville Filmfesztivál, vagy az Atlanta Filmfesztivál. Péter a saját képére formálva hozta létre az Őz figuráját, akihez a történetben aztán csatlakozik a síkszerű, két dimenzióban létező Nyuszi karaktere. Az alkotó egyszerű, mégis rendkívül hatásos eszközzel tudta így megmutatni, hogy egy számunkra fontos emberrel is mennyire különbözőek lehetünk, mi magunk és a világunk.

Kutyafül, Lidérc úr és Oscar

A most készülő Kutyafül című alkotásában Péter ismét egy személyes ihletésű történet feldolgozására vállalkozik. A Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósuló animációs produkcióban a rendező gyerekkori emlékeit dolgozza fel. Azonban miként a rajzfilmek sem feltétlenül gyerekeknek szólnak, úgy az emlékek sem mindig önfeledt, boldog pillanatokat idéznek. Ahogy Péter Berci karakterét építi és fejleszti, úgy halad ő maga is előre saját, nehéz és komplex önismereti útján.

„Az alkotás nem szép és nem is nagyon leszel boldog tőle. De ha próbálunk a folyamat mélyére nézni, akkor képes gyógyítani és segít megérteni a belső harcainkat, amiktől fejlődni tudunk. Ezt Vácz Petitől tanultam a film készítése során” – mesélte a közös munkáról Hartung Attila rendező, forgatókönyvíró, akinek a nevéhez többek között olyan alkotások köthetők, mint a FOMO: Megosztod, és uralkodsz (2019) vagy A pokol élővilága (2023).

A MOME animáció szakról kikerült alkotók már több évtizede szerepelnek a nemzetközi és hazai filmfesztiválok legjobbjainak sorában. Megemlíthetjük például Tóth Luca néhány éve a Berlinale rövidfilmes versenyprogramjában debütált Lidérc úr című történetét, amellyel közel 90 fesztiválon szerepelve, többek között az Odense Nemzetközi Filmfesztiválon is díjazott lett. Vagy Buda Flóra Annát, aki 27 című rövidfilmjével idén nyáron, a 76. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte az Arany Pálmát, és óriásit robbant a hír néhány nappal ezelőtt, hogy akár az Oscar-díjért is jó eséllyel száll versenybe!

Fotó: MOME Vácz Péter

„Amikor megkerestek a kisfilm ötletével, úgy éreztem, hogy értékes és inspiráló lehet mások számára, ha őszintén megosztom azt, ahol épp most tartok a folyamataimban. Jó volt a forgatásokon újra találkozni a MOME-s tanáraimmal, mentoraimmal, mert a szakmai és emberi hozzáállásom alapjait nekik köszönhetem, ahogy azt is, hogy azóta nekem is szenvedélyem lett a tanítás és az animációs közösség építése, ápolása. Bízom benne, hogy az itt megosztott értékeinkkel ez a film tovább fogja erősíteni a szakmánkat” – összegezte a főszereplő, Vácz Péter gondolatait a forgatásról.

A Ways of Creation című minisorozat különleges portréfilmek formájában enged bepillantást három MOME-alumni karrierútjába. A három főszereplő – Húnfalvi András designer, Szász-Bányász Anna fotográfus és Vácz Péter animációs filmrendező – más és más háttérrel, ambíciókkal és tervekkel vágott neki művészeti és design tanulmányainak, az egyetemi éveknek, aztán a nagybetűs életnek. A három merőben különböző alkotó történetét három kiváló fiatal magyar filmrendező – Tiszeker Dániel, Szakonyi Noémi Veronika és Hartung Attila – alkotásain keresztül ismerheti meg a közönség a MOME YouTube csatornáján.

Ez a szerkesztőségi tartalom a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem támogatásával jött létre.

(Borítókép: Vácz Péter. Fotó: MOME)