1400 éves relikviát „rongáltak” meg a falusiak, hogy köszönetet mondjanak Buddhának

Kína délnyugati részén egy ősi Buddha szobrot „rongáltak” meg a helyiek. Mivel bevallásuk szerint Buddha meghallgatta és teljesítette is kérésüket, szobra újrafestésével szerettek volna hálát adni neki. Tervük részben sikerült, mielőtt a hatóságok közbeléphettek volna. A szakemberek szerint a festékanyag nem okozott tartós károsodást, ezért idővel helyre tudják majd állítani a műemléket.

Több mint 760 ezer. Ennyi mozdíthatatlan műemlékkel rendelkezik Kína – ebbe a csoportba sorolják a Nagy Falat is. Ennek ellenére mégis csupán ötezer van, amelyet nemzeti szinten, komolyabb védelemmel láttak el és fokozottan ügyelnek rá, nyilatkozta Csen Pei-jun a Nemzeti Kultúrörökségi Hivatal képviselője egy sajtókonferencián.

Ahogy arról az NBC News is beszámolt, a múlt hónapban súlyosan károsítottak egy 1400 éves Buddha szobrot, ráadásul nem is ártó szándékkal. Az elkövetők helybéliek voltak, akik hálát akartak adni Buddhának, amiért az meghallgatta imáikat, és teljesítette kérésüket.

Az álmokhoz vezető színes Buddha

Noha az incidens nem mai, a hír csupán a napokban járta be a kínai sajtót, amikor a WeChaten – a kínai közösségi média oldalon – kezdett el terjedni az átfestett szoborról készült videó. Az oldalon még a kommentelők is két táborra szakadtak – az egyik táborban a hatóságokat hibáztatva a hanyag védelemért, a másikban pedig felmentve az elkövetőket mondván,

régebben is hasonló módon tisztelegtek az istenségek előtt az emberek.

A Nanking Megyei Kutatóközpont azt nyilatkozta a Kulturális Tulajdon Védelemnek, hogy még november elején az egyik helyi lakos kérte arra édesanyját: keressen valakit, aki friss, ragyogó színekbe tudja öltöztetni a szobrot, ezzel hálálva meg, hogy teljesítették vágyaikat.

Az incidenst követően a helyi hatóságok közleményben nyilatkoztak arról, hogy megerősítették a műemlék védelmét, ezzel megelőzve a további károsítást. Noha a szobrot még 2021-ben fedezték fel, nem került be a műemlékvédelmi listára, ezért a helyi hatóságok kénytelenek maguk foglalkozni vele központi segítség nélkül. Bár a szobrot térfigyelő kamera is szemmel tartja, a helyi műemlékvédelem elmondása alapján nehezen megközelíthető helyen van, és meglehetősen távol is, így megóvása nem könnyű feladat.

Bár egy 1400 éves szoborról van szó, az elkövetők ellen nem indítanak eljárást – többek között azért is, mert zömében 70-80 éves emberekről van szó. A hatóságok úgy vélik, a retorzió helyett az edukáció lenne a jó megoldás, hogy a falubeliek is megértsék, miért fontos eredeti állapotukban megőrizni ezeket a műemlékeket.

Nemzeti diskurzus

Mindenesetre a vizsgálatba bevont szakemberek biztató hírekkel szolgáltak a műemlékvédelem számára. A „tisztelgésnél” használt festék akril, így van rá lehetőség, hogy tartós károsodás nélkül helyreállítsák a szobrot.

Ez sajnos nem mondható el egy 2018-ban történt esetről,

ahol olajfestékkel kenték le Buddha egyik szobrát a Fengmen Templomban Szecsuánban. Ott mindössze cementtel tudták eredeti formájához hasonlóra visszaállítani a műemléket. Számos efféle esetre van példa Kínában – csupán az 1980-as, 1990-es évekből 13 hasonló esetet regisztráltak. Ennek következtében széles körű diskurzus alakult, hogy vajon miként tudnák megvédeni azokat a műemlékeket, amelyek elszigetelt falvakban és területeken vannak.