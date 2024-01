Meghalt Glynis Johns, a Mary Poppins színésznője

Meghalt Glynis Johns, aki az 1964-ben forgatott Mary Poppins című filmben Mrs. Bankst alakította – írta a Sky News.

A színésznő menedzsere közölte, Johns csütörtökön halt meg Los Angelesben, természetes okokból.

A színésznő többek között A Little Night Music című filmben is szerepelt Desiree Armfeldként, a szerepért 1973-ban Tony-díjat nyert. Pályafutása során Oscar- és Golden Globe-díjra is jelölték.

Mitch Clem képregénykészítő halálhíre kapcsán közölte: „A mai szomorú nap Hollywood számára. Ő volt az utolsó a régi Hollywoodiak közül.”

Johns sokrétű színésznő volt, akit perfekcionizmusáról ismertek.

Az első osztályú színészi játék lényege az, hogy valóságot csináljon. Nekem mindent a saját elmémben kell értelmeznem, hogy valóságos legyek

– nyilatkozta munkájáról a színésznő 1990-ben.

A Mary Poppinsben játszott szerepe mellett sokan onnan is ismerték, hogy ő volt az első, aki elénekelte Stephen Sondheim talán legismertebb dalát, a búskomor Send in the Clowns című dalt.