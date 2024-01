A két év alatt 64,7 millió font (több mint 28 milliárd forint) megtakarítást célzó terv részeként a tanács 2024. január 3-án, szerdán bejelentette, hogy 2025 áprilisától leállítja a művészeti és múzeumi szektor szervezeteinek 500 000 font (219 millió forint) értékű alaptámogatását.

A döntés által érintett helyi szervezetek közös közleménye szerint a csökkentés jelentéktelen összegű a tanács általános pénzügyeit tekintve, de óriási hatással lenne a megyei közösségekre – írta meg a The Guardian.

A DanceEast, az Eastern Angles színtársulat, a First Light fesztivál, a New Wolsey Színház, a Primadonna fesztivál, a Theatre Royal Bury St. Edmunds és a Suffolk Artlink szerint a szóban forgó támogatási összeg

A TANÁCS 2023–2024-ES BEVÉTELI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MINDÖSSZE 0,057 SZÁZALÉKÁT JELENTI.

A helyi szervezetek összesen 24 493 gyermeket és fiatalt, valamint 76 516 rászoruló személyt támogatnak a közösségi szerepvállaláson keresztül. Emellett 154 munkatársuknak biztosítanak állandó foglalkoztatást, további 499 munkatársuknak pedig projekt- vagy szerződéses foglalkoztatást. Suffolk egész területén a kulturális ágazat fontos szerepet játszik a helyi emberek foglalkoztatásában, hiszen közel 6985 munkahelyet létesít az ágazat.

Újabb gyomros

Douglas Rintoul, a New Wolsey Színház vezérigazgatója és művészeti igazgatója szerint a világjárvány és a megélhetési válság hatásait még mindig nyögő kulturális szervezetek számára a megvonás egy újabb csapás.

A javasolt megszorítások veszélyeztethetik a térség művészeti és kreatív életét, valamint a gazdasági növekedést. A kulturális és kreatív iparágak több mint 272 millió fontot (119 milliárd forint – a szerk.) termelnek a régiónak, és hozzájárulnak a turizmushoz, a közösség jólétéhez, az identitástudathoz

– emelte ki Rintoul.

Az intézkedés arra kényszerítheti a színházat, hogy nehéz döntéseket hozzon a helyi közösség számára nyújtott folyamatos szolgáltatásai mértékéről is. (Az ipswichi New Wolsey és az Eastern Angles színházi társulat is négy évtizede kap tanácsi támogatást). A tanács közölte, hogy

a 2024–2025-ös évre (az átmenet megkönnyítésére) 528 000 Fontot (231 millió forint) bocsát a művészeti szervezetek rendelkezésére, de ezt a Covid–19 helyreállítási alapból származó pénzből teszi meg.

„Mi egy jól vezetett tanács vagyunk, és az elmúlt öt évben 66 millió fontot (közel 29 milliárd forint – a szerk.) takarítottunk meg, de most még tovább kell mennünk. Terveink középpontjába a felnőtt- és gyermekellátást helyezzük. Hónapokon át vizsgáltuk a tanács összes kiadását. Minden egyes fontért verseny folyik az összes szolgáltatásunkban” – mondta Richard Rout, az SCC helyettes vezetője, a 75 tagú tanács 53 konzervatív képviselőjének egyike.

A tanács pénzügyi terveinek bővebb részleteit – amelyek a tanácsi adó 4,99 százalékos emelését is említik – január 11-én mutatják be az ellenőrző bizottság előtt.