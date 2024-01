Meghalt Benedek Miklós

Benedek Miklósra mindig úgy fogunk emlékezni, amilyen A Pogány Madonna című filmben volt Mr. P. Smith, a finom angol úriember szerepében. Fanyar humora, elegáns stílusa, fegyelmezettsége minden szerepében összetéveszthetetlenné tette a játékát.

„Színház mindig is lesz. Még ha valami okból a jóisten nem akarná, akkor is. Mindig lesz két ember, aki összeáll, és elmond egy viccet. Ha a fene fenét eszik is, akkor is lesz mindig a világban valahol egy Hacsek és egy Sajó. Két bohóc mindig összejön valahol. Mert minden emberben benne van a színház, a színészet: a szomorúság meg a vidámság. Amik nem nagyon különböznek egymástól” – mondta egy születésnapi beszélgetésben a Nemzeti Magazinnak.

A Fényes szelektől a Macskafogóig

Benedek Miklós Budapesten született 1946. szeptember 28-án. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Édesapja Benedek Tibor színész, fiai közül Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 2020-ban halt meg, másik fia, Benedek Albert író, fordító.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1969-ben végzett, majd a Nemzeti Színház tagja lett. 1983-tól a Katona József Színházhoz szerződött, ahol 2003-ig játszott. 2003-tól újra a Nemzeti Színház társulatát erősítette, ahonnan 2009-ben elbocsátották. 2017-től az Orlai Produkciós Iroda társulatának tagja volt. 1992–2007 között a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanított. A legendás Budapesti Orfeum című zenés darab szellemi atyja.

Játszott a Fényes szelek, a Rosszemberek, a Sztálin menyasszonya, a Három testőr Afrikában, a Presszó, a Sorstalanság, a Hyppolit, a lakáj és a De kik azok a Lumnitzer nővérek? című filmekben, és ő volt Fritz Teufel hangja a Macskafogóban.

A szakma humora

Állandó partnere és barátja, Szacsvay László szerint ő volt az az ember, akivel a legjobban lehet hallgatni. Órákon keresztül, miközben persze mindent megbeszéltek, szemvillanásokkal és félszavakkal. „Ehhez kell még három sör. Neki egy, ugye, nekem mindig egy kicsit több kellett” – mondta az említett születésnapi interjúban. Úgy vélte, a színészetet nem nagyon lehet tanítani. Talán csak mozogni, beszélni, meg olyan „kis” külsőségeket, mint bejönni a színpadra, kimenni a színpadról, és ami a kettő közé esik, ahogy Kellér Dezső mondta.

Hogy hogyan kell fölvenni egy kalapot. Van, aki már azt sem tudja, mi az a zsebóra. Hogyan kell kinyitni, mit kell vele csinálni. […] A színészetnek az élvezhetőbb részét tanítottam. A szakma fekete humorát. Kosztolányi, Mándy, Gábor Andor, Heltai, Molnár Ferenc írásainak a lényegét. A keletkezésüket, a politikai hátterüket, hogy mit üzennek a mának. Hogy milyen intenzitással vagy szentimentalizmussal kell ma megszólaljon egy kuplé, egy sanzon.

Benedek Miklós az utóbbi időben sokat betegeskedett, az előadásait is le kellett mondani. Ritkán beszélt arról a fájdalomról, amit imádott fia elvesztése okozott, de valószínűleg soha nem tudta feldolgozni a halálát. Most már együtt ülnek egy égi uszoda lelátóján.

(Borítókép: Benedek Miklós, a nemzet színésze Budapesten 2023. szeptember 8-án. Fotó: Czimbal Gyula / MTI)