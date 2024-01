Százféleképpen öntötték betonba, mégis él

Göncz Dalma művészetével már az Index is több alkalommal foglalkozott, rácsodálkoztunk a hazánkban, de talán a világon is egyedülálló technikájára, amellyel nem kevesebbre vállalkozott, mint megteremteni a harmóniát a természet és napjaink modern, betonból épült univerzuma között. Dalma saját kis világa az Ágnes utcai „üvegháza”, a természet lágy ölén elhelyezkedő műterme volt, illetve még ma is az.

Még most is működik, ott festek, ott betonozok, de az nem alkalmas kiállítóteremnek – mondta Dalma az Indexnek a csütörtöki „grand opening” előtt. – Igaz, volt egy showroomom a Bajcsy-Zsilinszky úton, de csak rövid ideig, mert onnan el kellett költöznöm. Aztán olyan szerencsém lett, hogy az élet elém sodorta azokat az embereket, akik a figyelmembe ajánlották ezt a Zrínyi utcai alagsori objektumot, ahol most vagyunk. Több hónapos megfeszített munkával rendbe hoztuk a helyiséget, és most megnyitásra készen áll.

Új brandet épít

Dalma egyszerre szánja bemutatóteremnek, showroomnak és akár még galériának is a Goentz Atelier-t, ahol idővel más művészek is kiállítják majd az alkotásaikat. És hogy miért Goentz Atelier?



Ennek roppant prózai oka van – mosolyodott el a művész. – Külföldi kiállításaim alkalmával, mert már Európa több városában, sőt, tavaly májusban Hongkongban is láthatta a közönség a képeimet, szóval, külföldön hívtak már engem »Göncs«-nek, »Guncs«-nak, sok minden egyébnek, ugyanis meggyűlt a bajuk a Göncz kiejtésével. Hiszen a legtöbb idegen nyelv nem ismeri az ö hangzót, továbbá a cz kiejtésével is gondjuk akadt. De nemcsak ezért találtam ki a Goentz Atelier nevet, hanem azért is, mert nem akarom, hogy a bemutatóterem velem azonosuljon, azt egy külön brandnek, márkanévnek szánom.

Ha már itt tartunk, Dalma nagyon tudatosan alkalmazza a marketinget , és a közösségi média lehetőségeinek professzionális kihasználásával is elismertséget vívott ki magának a honi és a nemzetközi képzőművészeti szcénában.

A Goentz Atelier-ben kiállított műalkotások közül egy installáció gyakorolta a legnagyobb hatást e sorok írójára. Ez egy körülbelül másfélszer másfél méteres vékony betonlap, amire Dalma száz arcképe került fel. 2023-ban száz nap leforgása alatt készült a száz szelfi, és mindegyik a művész aktuális lelkiállapotát tükrözi. Szó szerint, mert a Face to Face, azaz Szemből szembe nevet viselő installáció egyszerre tükör is – ha már úgy tartja a mondás, hogy az arc a lélek tükre. Különböző szögekből nézve különböző színekben pompázik a különleges, kissé sokkoló alkotás.

Szándékosan választottam olykor szomorú, kevésbé szép arcaimat, hiszen nem akartam idealizált képet megjeleníteni magamról, ezzel mintegy görbe tükröt tartva napjaink tömegkultúrája elé. Hiszen manapság mindenki a legszebb arcát próbálja mutatni a közösségi médiában, aminek vajmi kevés köze van a valósághoz – állítja a művész.

A 2023-as év különlegesen sűrű volt Dalma életében, hiszen belefért a hongkongi kiállítása, egy pályázat útján elnyert andorrai művésztábor az UNESCO szervezésében egyedüli magyarként, továbbá a nyár fénypontja, a többhetes munka a tállyai alkotóházban, amit egy pop-up tárlat koronázott meg a festői hegyaljai községben. Tállyán persze nem egyedül Dalma állított ki, hanem a nagy sikerű művésztábor többi résztvevője is, köztük drMáriás, Csurka Eszter, Betüker István, Simon-Mazula Tibor és sokan mások.

Lila meteorit

Ha már Tállya, a Goentz Atelier-ben látható az a táborban készült alkotás, amely a telep alapmotívumára, a pacifizmusra hajaz, és amely már figuratív elemeket is tartalmaz, jól illusztrálva, hogy Dalma új utakat keres, mintha távolodna a gesztusfestészet és az absztrakt expresszionizmus korábban művelt irányzatától. De vannak itt szobrok is, amelyek közül a leginkább sokkoló az a hatalmas, lila tömb, amely mintha egy a világűrből a földre zuhant meteoritot formázna.

Mivel a bevezetőben egy kissé szürreális performance-t is emlegettünk, ejtsünk szót arról, hogy a művész először festékfoltos overallban jelent meg a miniszínpadon, és beszélt kisgyermekkora óta tartó pályafutásáról, majd rövid hatásszünetet követően elegáns nadrágkosztümben, afféle fellépőruhában mondott köszönetet a megjelent közönségnek, soraiban Fábry Sándor showman-humoristával vagy éppen Bodó Jánossal, a Falk Miksa utcai Bodó Galéria tulajdonosával, és megannyi kortárs festőművésszel.

A megnyitó élvezeti értékét nagyban emelte Gulyás Gábor kurátor-művészettörténész megnyitó beszéde. Gulyás, aki a tállyai művésztábor kurátora is volt, és okos tanácsaival tevékeny szerepet vállalt a Goentz Atelier enteriőrjének kialakításában, méltatta Göncz Dalma új utakat kereső, teljesen egyéni művészetét, amire ráerősített Kacsuk Péter műgyűjtő személyes hangvételű tárlatvezetése.

(Borítókép: Göncz Dalma a Goentz Atelier galéria megnyitóján 2024. január 11-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)