Csak a Nemzeti Galériából nem loptak el semmit

A PA hírügynökség – a Kulturális, Média- és Sportminisztérium által közpénzből finanszírozott múzeumokhoz és galériákhoz intézett, az elmúlt 20 év hiányzó tárgyainak részleteit vizsgáló – kéréseiből kiderült, hogy több mint 1700 tárgy hiányzik az intézmények gyűjteményeiből – írta a The Guardian. A hír azután robbant, hogy a londoni British Museum tavaly nyáron nyilvánosságra hozta:

több mint 2000 műtárgyról derült ki, hogy ellopták, hiányzik a gyűjteményből, esetleg sérült.

George Osborne, a múzeum elnöke felvetette, hogy az intézményben hiányzik a teljes katalogizálás.

2007 és 2022 között „nem találtként” került nyilvántartásba:

egy 1869-es rajz Viktória királynőről,

egy XIX. század közepén készült metszet, amelyen Földnélküli János király kiadja a Magna Chartát,

Thomas Stothard festő bronzszobra,

és egy 1947-es negatív kép a néhai II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg esküvőjéről.

A galéria közölte, hogy a három évig tartó felújítás után még be kell fejezni a keresést. A nem találtként nyilvántartott tételek egyébként a 12 700 portrét és 164 000 képet tartalmazó gyűjtemény 0,02 százalékát teszik ki.

Komolyan veszik a védelmet

A nyugat-londoni Victoria és Albert Múzeumban a több mint 180 eltűnt tárgy között olajfestmények, akvarellek, egy árnyékbáb, álbajuszok, különböző rajzok, alsónadrágok, harisnyák és egy egérfogó is volt. A Victoria és Albert szóvivője kiemelte, hogy a múzeum nagyon komolyan veszi a nemzeti értékek védelmét, és rendszeresen felülvizsgálja a biztonsági és gyűjteménykezelési eljárásokat. Ennek ellenére a múzeum nem tudja, hogy a tárgyak elvesztek-e, vagy ellopták azokat.

A Royal Museums Greenwich közzétette, hogy délkelet-londoni múzeumaikból 245 tárgy hiányzik: egy navigációs repülőgép számítógépe, egy lövegtávcső, egy ágyúgolyó, térképek és iránytűk. A múzeum szerint ugyanakkor ezek a hiányok csupán szellembejegyzések lehetnek, amelyek a kezdetlegesebb adatbázisokból történő adatátvitel, a hibás dokumentáció vagy a múltban elkövetett adatkezelési hibák eredményei. 2008 óta 560 tételt fedeztek fel újra az ellenőrzések során.

A Természettudományi Múzeum nemrég megtalálta egy késő triász kori hüllő, a Diphydontosaurus állkapocstöredékét, amely egy 2019-es kölcsönzéskor tűnt el. 2020-ban több mint 180 halat is elveszettnek nyilvánítottak, míg egy krokodilfogról kiderült, hogy ellopták.

Nagyon komolyan vesszük a biztonságot, így az elmúlt húsz évben mindössze huszonháromszor fordult elő, hogy 80 milliós gyűjteményünkből elveszett vagy eltűnt tárgyakat regisztráltunk, de ezek is olyan apróságokra korlátozódtak, mint fogak, halak és fagyasztott állati szövetek

– mondta a nyugat-londoni múzeum szóvivője.

Eltűnt monstrumok

A Science Museum Group 2014-ben két gőzmozdonymodell, egy V. György király- és egy British Railways Standard 4MT-osztályú modell ellopását jelentette be a rendőrségen. A múzeum egy 1960-as évekbeli mélytengeri megfigyelőkamra modelljét, egy búvár vízzáró fáklyát, egy újraélesztő készüléket és Joseph Marie Jacquard XIX. századi portréját is eltűntként jegyezte fel. A Science Museum Group – amely 425 000 tárgyat őriz – szóvivője elmondta, megkezdték a vonalkódok elhelyezését a műtárgyakon, hogy nyomon követhessék és biztonságban tudják azokat.

A Tate, valamint a brit Nemzeti Galéria nem jelentettek hiányt. A dél-londoni Horniman Museum and Gardens hét tárgy, köztük egy 1933-as amulett eltűnését jelentették be. A Wallace Collection, a Museum of the Home, a Sir John Soane's Museum és a National Museums Liverpool csak néhány hiányzó darabról adott hírt. Az Imperial War Museum több mint 550 eltűnésről számolt be, köztük: hajók rajzai, a brit hadsereg egyik tisztjének magánlevelei, egy naptár Szaddám Huszein volt iraki vezető fényképével, valamint bankjegyek szerepelnek.

(Borítókép: British Múzeum. Fotó: Leon Neal / Getty Images)