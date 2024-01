Kukorelly Endre: Semmi sem tetszett

Kukorelly Endre évtizedek óta a magyar irodalom meghatározó szerzője. Kiadók terén is nagy tapasztalata van, többel dolgozott már együtt. Tudja, mi a jó neki. És nem az, amit mostanában lát, tapasztal. 2022-ben ezért is szánta el magát: nem áll be sehova, létrehoz egy kiadót, saját szabályok szerint. Olyat, amely egységes, összetartó, olyat, ahol jól érzi magát, mint egy futballcsapat. A József Attila-díjas író így már a K.E.R.T. Kiadóval rúgja a bőrt.