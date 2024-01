Meghalt az 50-es évek egyik legsikeresebb sorozatának főszereplője

A jelentések szerint Joyce Randolph szombaton halt természetes halált New York-i otthonában. 99 éves volt – írja a Deadline.

Randolph volt az utolsó, még életben lévő tagja a The Honeymooners főszereplőgárdának.

A sikeres szituációs komédia mellett Randolph szerepelt az 50-es 60-as években az The Ed Sullivan Show-ban, a The Plainclothesmanben és a The Doctors and the Nursesben, a 90-es években pedig a Hi Honey, I'm Home-ban.

Borítókép: Joyce Randolph 2016-ban (Fotó: Brad Barket/Getty Images)