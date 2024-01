Kiakadtak a kommentelők, hogy egy „fiúdal” nyert a Barbie évében

Egy újabb díjátadó, ahol kiemelkedett a mezőnyből az Oppenheimer: nyolc Critics Choice-díjjal, köztük a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó díjjal tért haza hétfő hajnalban a kaliforniai Santa Monicából. A nyári rivális film, a Barbie hat győzelemmel, köztük a legjobb vígjátéknak járó díjjal végzett a képzeletbeli dobogó második fokán.

Emma Stone az este legnagyobb meglepetését szerezte azzal, hogy a Szegény párák című filmben nyújtott szerepéért elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, miután néhány nappal ezelőtt Lily Gladstone nyerte a kategóriát a Golden Globe-on. Paul Giamatti viszont ismét a legjobb színész lett a The Holdoversben nyújtott alakításának köszönhetően, ezzel pedig megismételte a Globe-győzelmét.

Nincs ellenfele

Az Oppenheimer a

legjobb szereplőgárda,

legjobb vizuális effektek,

legjobb vágó,

legjobb operatőr

és a legjobb filmzene

kategóriáját is bezsebelte, Robert Downey Jr. pedig ismét nyert a legjobb mellékszereplő kategóriájában. A nőknél Da’Vine Joy Randolph a The Holdoversből szintén behúzta a legjobb mellékszereplő díját.

A Barbie a legjobb eredeti forgatókönyvért, a díszlettervezésért, a jelmeztervezésért, a haj és sminkért, valamint a legjobb dalért kapott szobrot. A legjobb dal az I’m Just Ken lett – Ryan Gosling el sem akarta hinni, hogy az ő dala nyert, értetlenül nézelődött, miután kimondták a nevét. A Golden Globe-on Billie Eilish nyerte ezt a kategóriát What Was I Made For? című slágerével.

A közösségi médiát már elöntötték a kommentek, többen megkérdőjelezték, hogyan nyerhetett egy „fiúdal” a Barbie évében.

Mark Ronson dalszerző a színpadról szólt az író-rendező Greta Gerwighez.

Az, hogy tizenegy percet szakítottál erre a rockos-balladás-álombalettre, hogy a fiúk is sírhassanak, és megfoghassák egymás kezét… Ezért tényleg örökké az adósaid leszünk.

Ismétlődő eredmények

A legjobb televíziós kategóriákban is a Golden Globe-jelölés ismétlődött: a Netflix Beef, az HBO Utódlás és az FX A mackó című sorozata a legjobb limitált sorozat, legjobb drámai és vígjátéksorozat díjait nyerték el.

Ugyanez a helyzet a színészeknél is: Kieran Culkin és Sarah Snook a legjobb drámai színész és színésznő kategóriában nyertek, Jeremy Allen White és Ayo Edebiri pedig a legjobb vígjátéksorozatban nyújtott alakításukért. Ali Wong és Steven Yeun a legjobb színésznő és színész limitált sorozatban kategóriában győztek.

A Beef és A mackó négy-négy trófeával tért haza, az Utódlás pedig három trófeát kapott. A Universal Pictures nyolc győzelemmel vezette a forgalmazók listáját, a Warner Bros pedig a Barbie-ért járó féltucatnyi győzelemmel zárt. A Netflix nyolc győzelemmel emelkedett ki a streamingplatformok közül. Az FX és az HBO négy-négy győzelmet zsebelt be.

A győztesek teljes listáját ide kattintva olvashatja.