Most bárki megtekintheti az atlétika mágikus pillanatait

A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának háttérszervezete, a Nemzeti Sportügynökség által 2023-ban meghirdetett és megújult pályázati kiírás – kapcsolódva a budapesti atlétikai világbajnoksághoz –

A professzionális és az amatőr kategóriákban beérkezett több száz pályamunka a sportok királynőjének egyszeri, ám a fotókkal örökre megőrzött és generációknak is továbbadható pillanatait idézi meg – olvasható az államtitkárság közleményében, amely kitér arra is, hogy az ingyenesen megtekinthető tárlaton a szakmai zsűri által kiválasztott legjobb alkotásokat csodálhatják meg az érdeklődők.

Az atlétika az a sport, amelyet nemcsak évezredek óta művel az emberiség, hanem az élet mindennapi mozgásformáit is magában foglalja. Az atlétika tehát szó szerint az élet része. A kiállítás egészen egyedülálló szemszögből mutatja be a sportágat, ezzel is maradandó élményt nyújtva a látogatóknak. A célunk az, hogy minél többen tudjanak a sport értékeivel azonosulni, és a művészet által is érezzék meg a sport hívó erejét