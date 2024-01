Olaszországba kellett menniük, hogy újra egymásra találjanak

Kertész Géza és Tóth Potya István együtt rúgták a labdát az 1900-as évek elejének focipályáin, a Ferencváros színeiben is. Tóth István, a zöld-fehér klub kiemelkedő alakjainak egyike a Potya becenevet kapta, míg Kertész Gézát lassú mozgása miatt a Lajhár becenévvel illették, bár ő is magasan képzett focista volt, aki több pozícióban is jól játszott. A „magyar iskola” jeles képviselőiként számon tartott két magyar Olaszországban talál újra egymásra, immár mint edzők:

Kertész a Catania, az Atalanta, a Lazio és a Róma kispadján, Tóth Potya a Triestina és az Inter edzőjeként.

Barátságuk a II. világháború alatti antifasisztaellenállás hónapjaiban szilárdul meg igazán – amikor is hozzájárulnak több tucat politikai üldözött és zsidó életének megmentéséhez – és életük utolsó pillanatáig, 1945. februárjának elejéig tart, amikor a Budai Várnál náci katonák agyonlövik őket.

Az igaz történet Roberto Quartarone megihlette, s Két hős egy kispadon címmel könyvet írt belőle. Az alkotás önálló életre kelt, járta a maga útján, és színházi előadás lett belőle Olaszországban.

Bátorságról, becsületről

A Compagnia Carnevale nevű olasz társulat 2018-ban mutatja be először A Lajhár és a Potya címűdarabot, amely több mint 150 olaszországi előadást és különböző elismeréseket tudhat magáénak.

A magyarországi bemutatót 2024. január 30-án, kedden az Olasz Kultúrintézet Federico Fellinitermében tartják olasz nyelven, magyar felirattal.

A színdarab különböző komikus és tragikuselemek használatán keresztül jeleníti meg a két főhős alakját, és miközben szórakoztató élményt nyújt, elgondolkodtatja a közönséget egy barátság történetéről, az Olaszország iránt érzettszeretetről, a bátorságról, a haza iránti hűségről és a becsületről a második világháborúrémségeinek árnyékában – olvasható a szervezők Indexnek elküldött közleményében.