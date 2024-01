Földes László Hobo kapja idén a Petőfi Zenei Díj Életműdíját, de ezzel nem mindenki elégedett. A P. Mobil együttes vezetője oda is szúrt egyet pályatársának, amire Hobo elegánsan reagált.

Ahogy arról az Indexen is olvashattak, Földes László Hobo kapja a 2024-es Petőfi Zenei Díj Életműdíját, aminek a gáláját február 3-án közvetíti majd a Duna televízió. Erre a hírre egészen szúrósan reagált Schuster Lóránt, a P. Mobil zenekar – mostanában többször is botrányba keveredő – vezetője, aki emlékeztette a nagyérdeműt, hogy honnan is indult Hobo, az ország egyik legsikeresebb eladóművésze.

Erre a gratulációra Hobo pedig egy elegáns, már-már gáláns választ adott pályatársának.

Schuster úr, megköszönve az ingyenreklámot, ezúton meghívom a »Vadászat 40« koncertre. A mellékletben a jegyei.

– fogalmazott.

Az, hogy végül az ország „Suszterlórija” tiszteletét teszi majd minden idők egyik legjobb rocklemezének 40 éves ünnepén, avagy sem, az legkésőbb február 10-én, a Papp László Sportarénában kiderül.