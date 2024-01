Ezt a könyvet minden nőnek kézbe kell vennie

Dolly Alderton neve nem ismeretlen a női olvasók körében, a kortárs irodalom egyik kedvelt szerzője hazánkban is. A brit írónő elsősorban chick lit műfajban alkot, vagyis a fiatal(abb) női közönséget célozza meg romantikus vonalú regényeivel. Alderton a Kedves Dolly! című új könyvében is az érzékeny lelkületű hölgyeket szólítja meg, bár a szerző most kilép a fikció világából, és igaz történetekkel lepi meg olvasóit.