Hatalmas dobásra készül Justin Timberlake

Justin Timberlake bejelentette, hogy világkörüli turnéra indul: az énekes-színész a The Tonight Show with Jimmy Fallon című műsorban beszélt a koncertsorozatról.

A műsorvezető egy ponton megkérdezte Timberlake-től, nem szeretne-e bejelenteni valamit, mire az énekes azt válaszolta, hogy nincs miről beszélnie, legfeljebb az albumot tudja bejelenteni.

Fallon azonban tovább próbálkozott, így az énekes végül kibökte, hogy turnéra megy, mire a közönség teljesen megőrült.

A Forget Tomorrow World Tour április 29-én indul a kanadai Vancouverben, a jegyek pedig február 2-tól elérhetők.

A bejelentés nem sokkal azután történt, hogy az énekes elárulta, március 15-én új albumot ad ki Everything I Thought It Was címmel, ami több mint hat éve az első szólóalbuma. Sőt a napokban egy új kislemezt is megjelentetett Selfish címmel.

Hosszú szülés volt...

Timberlake azt is elmondta Fallonnak, hogy négy éve dolgozik az albumon, száz dalt írt, de az a lemezre csupán tizennyolc szám került fel.

A sztár arról is beszélt, hogy ez az album már nem úgy készült, mint a korábbiak, hiszen manapság – apukaként – egyéb elfoglaltságai is vannak, nem tud folyamatosan szöveget írni és stúdiózni.