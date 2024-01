E sorok írója tavaly nyáron még a legeldugottabb Tokaj-hegyaljai településen is Azahriah egyik dalát hallotta viszont a helyi étteremben. Kísérőm az ismerős sorok hallatán megkérdezte a tizenévesnek tűnő pincér kislánytól, ismeri-e az énekest. A lány félénk mosolyra húzta a száját, és csak annyit mondott:

Persze.

Mintha evidens lenne, hogy Azahriah-t mindenki ismeri. Igaz, 2023 júliusában ez már igenis evidens volt, hiszen egyetlen előadó se vert akkora visszhangot az elmúlt évtizedekben Magyarországon, mint ő.

Miután tinédzserként berobbant a zeneiparba, egymás után töltötte meg az ország kisebb-nagyobb szórakozóhelyeit. Vagy fél tucatszor bulizott a Budapest Parkban, a legnagyobb fesztiválok színpadain zenélt, tavaly márciusban a legfiatalabb magyarként adott telt házas koncertet a Papp László Sportarénában, ősszel pedig Európa nagyvárosaiban, többek között Londonban, Berlinben és Párizsban is fellépett első nemzetközi turnéja keretében.

Mint minden sikeres fiatal, ő is megosztó személyiség. Sokan szeretik, sokan nem. Vannak, akik a valaha volt legzseniálisabb magyar előadóként aposztrofálják, de olyanok is akadnak, akik szerint csak egy újabb felhájpolt kölyök. Bármit is gondoljon róla az ember, egy valamit nem lehet elvenni tőle: Azahriah már a húszas évei elején olyan karriert futott be, amilyenről a legtöbb magyar „sztár″ csak álmodni mer.

(Borítókép: Azahriah koncertje a Budapest Parkban 2023. június 2-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)