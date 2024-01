Hányszor kell meghalniuk, hogy észrevegyék őket?

A nők elleni erőszakra hívja fel a világ figyelmét az a kezdeményezés, amely a betűk erejét kihasználva szembesíti az embereket azzal, mennyi nő él bántalmazó kapcsolatban, nem ritkán olyanban, ami gyilkosságig fajul. Több mint ötven újságíró, író cikkekkel és történetekkel kel most a védelmükre Olaszországban.

2023-ban 118 nő vált családon belüli erőszak áldozatává Olaszországban, ennyi nőt ölt meg az élettársa, a volt élettársa vagy a családtagja. De a nőgyilkosságok csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen az olasz nők hosszú évtizedek óta elnyomásban élnek, s nem kezelik őket egyenlőként társadalmukban. A La Repubblica cikkéből legalábbis ez derül ki.

Az Istat adatai szerint minden harmadik nő szenvedett már el erőszakot élete során, idetartozik a zaklatás, a nemi erőszak és a verbális erőszak is. De valahányszor az újságok címlapján landol egy brutális eset, a legtöbben csak legyintenek, hogy a nő biztosan csak reménytelenül szerelmes vagy a féltékeny, és így akar bosszút állni. Vagyis sok esetben az erőszak elszenvedőjét hibáztatják.

Történetekkel beszélni

Ez ez olyan csata a nők hangjáért, amely legalább 150 éve tart, de szerencsére mindig akadnak, akik felhívják a figyelmet a problémára. Most az irodalom és a sajtó vette kezébe a fegyvert. Történik ugyanis, hogy

Több tucat, a kezdeményezéshez csatlakozott újság mintegy ötven írója és újságírója fog cikkekkel, történetekkel beszélni a nemi erőszakról Olaszországban.

A szavak erejét használva küzdenek az összetett és sokrétű jelenség leírásában, amelyet a társadalom többnyire tolerál. Az akcióban részt vevők fontosnak tartják, hogy a téma ne korlátozódjon a kulturális helyekre, hanem kerüljön be a legsötétebb otthonokba is, elérve azokat a nőket, akik most még azt hiszik, egyedül vannak.

Továbbá a fiúkat és lányokat nevelő szülőkhöz és tanárokhoz is szólnak, valamint azokhoz a férfiakhoz, akik még mindig tárgyként bánnak a nőkkel, és képtelenek elviselni a szabadságukat.

Az irodalmi akció 2024. március 2-ig biztosan folyamatosan megmutatkozik az olasz újságokban, majd két nappal később, március 4-én a római Manzoni Színházban rendeznek a megjelent írásokból egy felolvasóestet.

Tavaly novemberben brutális gyilkosság rázta meg az olasz társadalmat, amely után világszerte tüntettek a nők elleni erőszak ellen.

Az eset után a római Tuba könyvesboltban nyilvánosan olvasták fel Cristina Rivera Garza könyvét, a Liliana Invincible Summert, amely a szerző nővéréről szól, akit harminc évvel ezelőtt gyilkoltak meg, Mexikóvárosban.

Külön törvények útján

Kevesen tudják, hogy az 1960-as években a férfiakra és a nőkre külön törvények vonatkoztak Olaszországban. Büntető törvénykönyvükben szerepelt egy jogszabály:

A REHABILITÁCIÓS HÁZASSÁG, AMELY SZERINT HA AZ ERŐSZAKTEVŐ FELAJÁNLJA AZ ÁLDOZATÁNAK, HOGY FELESÉGÜL VESZI, AKKOR BÜNTETLENÜL MEGÚSSZA AZ EGÉSZET. MÉG AKKOR IS, HA AZ ÁLDOZAT KISKORÚ VOLT.

Rengeteg nő belement az ilyen kényszerházasságba, mert különben férj nélkül maradt volna, és emiatt a társadalom kivetette volna magából.



Franca Viola volt az első olasz nő, aki nem ment hozzá a férfihoz, aki megerőszakolta: bátran szembeszegült a törvénnyel, és inkább vállalta a bukott nő titulust, mint hogy asszonya legyen annak, aki bántalmazta és meggyalázta.

A kényszerházasság törtvény adta lehetőségét egyébként csak 1981-ben törölték el.

Viola Ardone, az olasz kortárs irodalom egyik legnépszerűbb szerzője, akinek Oliva Denaro című regénye − ez igazán szép anagramma az írónő nevéből − erre a történetre utal, de továbbmegy azáltal, hogy a családi kapcsolatok intenzív és lebilincselő históriáját is átadja nekünk. A könyvről recenziót is írtunk.

Ardone az interjúkban gyakran hangoztatja, hogy Olaszországban a nő törékeny lény, akit meg kell védeni, kontroll alatt kell tartani, aki felett a férfi rendelkezik: ő kezeli, irányítja. Olaszországban ez sokáig így volt, elsősorban Dél-Itáliában, de a mentalitás bizonyos szempontból a mai napig is él. Az írónő La Repubblicának korábban ezt mondta:

„A nők jogait még manapság is megkérdőjelezik Olaszországban. Rengeteg nő szenved amiatt, hogy a férfi úgy érzi, tulajdonjoga van felette.”

Sajnos a bántalmazás hazánkban is hangsúlyosan jelen van.

Egy korábbi cikkünkben megírtuk, hogy a NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület) becslései szerint körülbelül 223 ezer nő van, aki jelenleg is olyan párkapcsolatban él, ahol fizikai erőszak áldozatává teszi a partnere...

Magyar és külföldi szerzőktől válogatva összeszedtünk 3-3 könyvet, amely a témával foglalkozik.





Könyvajánló Magyar szerzőktől Halász Rita: Mély levegő

Péterfy-Novák Éva: Apád előtt ne vetkőzz

Dobray Sarolta: Üvegfal

Halász Rita: Mély levegőPéterfy-Novák Éva: Apád előtt ne vetkőzzDobray Sarolta: Üvegfal

Külföldi szerzőtől

Alice Walker: Bíborszín

Elif Shafak: 10 perc 38 másodperc

Viola Ardone: Oliva Denaro

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”