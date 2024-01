Megvan a DCU-ban Supergirlt megformáló színésznő

James Gunn, a DCU feje maga jelentette be Instagramon, hogy a találgatások véget értek, és a 2025-ben induló DCU végre megtalálta Supergirljét. A Sárkányok házából ismerős Milly Alcock lett a befutó.

Régóta találgattak a rajongók, hogy a James Gunn és Peter Safran által 2025-ben, a Superman Legacyval útjára induló DCU-ban ki fogja magára ölteni Kara Danvers szerepét – írta meg a Deadline. Az utóbbi pár napban már csak ketten, Meg Donelly és Milly Alcock volt versenyben a szerepért – miután Cailee Spaeny és Emilia Jones kiestek a szerepért folytatott versenyből. Végül ma hajnalban

James Gunn az instagramján jelentette be, hogy Milly Alcock lett a befutó.

Ezzel együtt azt is tudjuk, hogy készül Kara Danvers első, önálló filmje is, Supergirl: Woman of Tomorrow címmel, aminek ugyan rendezője még nincs, a forgatókönyvét viszont Ana Nogueira (Vámpírnaplók) írja.

Sokat még nem tudunk a készülő projektekről, az viszont valószínűnek tűnik, hogy Kara bemutatkozása az új Superman-filmben lesz, Gunn pedig annyit mondott, hogy „egy teljesen más Karára számítsunk, mint amit eddig megszoktunk”.