Őrült orosz rulett, ahol az ember a golyó

Nem tudjuk megunni a cirkuszt! Szerencsére, mert a fővárosi intézmény állandóan újabb és újabb eseményekkel bombázza a közönségét. A most futó Fesztivál Plusz – Világsztárok Budapesten műsoruk gerincét a nemrégiben lezajlott XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál dobogós produkciói adják, és olyan számokat is láthatunk, amelyeket olykor csak a szemünket eltakaró kezünk mögül merünk nézni.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, ismét pazar kínálattal jelentkeztek a művészek a XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon, így aztán nehéz is volt a választás, kik lehetnek a nyertesek, de megnézve a 2024. január 20-án indult Fesztivál Plusz show-t, elhisszük, hogy valóban a legjobbak győztek.

Nehéz is a cirkuszosoknak, meg könnyű is – nézői szemmel. Nehéz olyat kitalálni, amit még soha sehol nem lehetett látni, de könnyű is, mert van valami érzelmi kötődésünk a manézs világához.

Olyasmi ez, mint a mese, hogy felnőttként is hat ránk, nem tudunk kívül maradni.

Kiskorunkban alighanem mindnyájunkat vittek cirkuszba – kit vándortársulatok sátraiba, kit a fővárosi építménybe –, és maradt erről bennünk egy szép kép. A ragyogás, a csoda képe.

Manézsvarázs

És bár meglehet, hogy az épület, ahova belépünk, nem sokat változott gyerekkorunk óta (igen, tudjuk, hogy elkészültek az új komplexum tervei), az avíttság picit zavaró érzése azonnal tovatűnik, amint felsorakoznak a porondon az est sztárjai.

A nők gyönyörűek, a férfiak fessek, az állatok imádni valók, minden és mindenki csillog, ütemre tapsolunk. Megérkeztünk.

A nehéz-könnyű arány ismét a könnyű felé billen, ahogy elindul a varázslat. És pont nem azért, mert a közönség soraiból bárki is képes lenne a kunsztokra, hanem éppen azért, mert mindenki arcán azt látni: ezt meg hogy? Könnyű minket elkápráztatni – és nem is kell hozzá más, mint tíz-húsz év gyakorlás. Egyszerűen felülmúlhatatlanok!

Így van ez a vietnámi Bui Quoc Huy karika (cyr wheel) számától kezdve az orosz Anton Mikheev levegőben pörgésén át a tajvani Walker Diabolo trükkjeiig. Utóbbi srácoknál egyszerűen követhetetlen, hogy a testükön és a közöttük feszülő madzagokon éppen merre gurul a diaboló.

A spanyol–olasz Bruno Macaggi „poharazgatásáról” a Koktél című film jut eszünkbe, és el tudnánk képzelni a sármos fiút egy menő partin is. Maximum azt lenne nehéz megoldani, ahogyan a kupolából érkezik a bravúros zsonglőr kezébe mindig eggyel több darab. Őrület!

De az igazi őrület az, amit a fehérorosz Andrei Pogorelov produkál a halálkerékben. Vagy azon kívül, azt éppen csak elkapva. Talán nem is az őrület, hanem az őrült szó ide a megfelelő. A sebesen pörgő hatalmas kerék nem véletlenül kapta a halál előtagot, mert amit Pogolerov művel vele, az egyfajta „orosz rulett”, amiben az artista maga fegyver és a golyó is. Kiváltképp igaz ez amikor

a vasmonstrum tetején állva fekete zsákot húz a fejére, majd a kerék elindul, és ő vakon szaltózik,

mindenféle biztosítás nélkül. A nézők kezei a szemei elé kerülnek, senki sem akarja látni, ahogy a vakmerő artista elvéti…

De nem véti el! Ez az ő szuperereje, ettől lesz mindenki – főleg a kicsik – szemében igazi szuperhős. Vitathatatlanul ő az este legnagyobb durranása, nem is értjük, hogyan lett „csak” ezüstérmes, arany helyett.

Világszám után világszám

Persze amikor a kínai csoport, a Troupe Zola lép elénk, nem vitatjuk az ő elsőségüket, hiszen amit művelnek, szintén káprázatos. A 12 artista olyan kombinációkat mutat be, amelyeknek már az előkészületei is felérnek egy műsorszámmal. És amikor az egymás vállán egyensúlyozók a tornyot megfejelik egy hosszú rúdra erősített székkel, hogy aztán ott kínálják hellyel a társukat, akkor tényleg mindenki tátott szájjal várja, sikerül-e leülnie. Első helyezettek lettek, tehát nem árulunk el nagy titkot: sikerül.

Számunkra volt egy extra vonzerő a Fesztivál Plusz show-ban, hogy amit meghallgattunk a podcastünkben Russnák Regina produkciójáról, azt lássuk élőben is. És nagyon megérte! Regina ugyanúgy gurtnival dolgozik, mint az orosz Anton, de a magyar lány világszámmal zárja a műsorát.

Az állatok persze kihagyhatatlanok a cirkuszból, de az ostorral idomított oroszlánok, tigrisek és elefántok helyét átvették a gyönyörű lovak és a pompázatos papagájok. A szervezők ügyeltek arra, hogy minden kételyt eloszlassanak azt illetően, hogy az itt fellépő állatok a lehető legjobb körülmények között élnek, és látva a harmóniát az őket betanítókkal, ezt készséggel elhisszük.

A hercig szőke herceg, az olasz Alex Giona különleges tánca fehér lovaival minden női nézőt levehetett a lábáról; az urak pedig a szintén talján, gyönyörűséges Elisa Cussadiѐ papagájszámát élvezhették. De azok sem maradtak élmény nélkül, akiknek a bohócok a kedvencei, erről az orosz testvérpár, Anton és Viktor Franke gondoskodott.

Noha már pusztán a halálkerék miatt is érdemes megnézni az előadást, még rengeteg élvezetes percet kapunk a Fővárosi Nagycirkuszban, mert a varázslat működik – ahogy mindig.

A Fesztivál Plusz – Világsztárok Budapesten 2023. március 17-ig tekinthető meg.

(Borítókép: A China Acrobatic Troupe bicikliszáma a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon a Fővárosi Nagycirkuszban 2024. január 10-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)