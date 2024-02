Aki elmegy erre az előadásra, nem csak magának tesz jót

Különleges estnek lehetnek részesei azok, akik 2024. február 2-án jegyet váltanak a Ferencvárosi Művelődési Központba a Sorsfordítók című darabra. Mert nemcsak egy remélhetőleg jó előadást láthatnak, de azzal a tudattal nézhetik, hogy valakinek a sorsán ők maguk is fordítanak. Az est bevétele ugyanis a hajléktalanokat segíti.

Sokféleképpen lehet segíteni, de a jótékonysági est az egyik legélvezetesebb módja ennek. Ha pedig jó musicalt nézve tesszük ezt, mindkét oldal abszolút nyerő helyzetbe kerül.

Nem ételt adnak, hanem igazi esélyt

A Van Esély Alapítvány hosszú évek óta segíti hajléktalan emberek, családok életét, de nem a szokásos módon. Ételosztás és alvóhely biztosítása helyett azért dolgoznak, hogy az otthontalan emberek hatékonyan küzdhessenek saját sorsuk jobbra fordulásáért, és

hajléktalanból saját otthonnal rendelkezőkké váljanak.

Ezért elsősorban munkahely szerzésében támogatják őket, illetve egyénre szabva, valós igényeiket figyelembe véve nyújtanak számukra segítséget. Ez lehet anyagi, szakmai és lelki támogatás is. Az elmúlt két évtizedben több száz embert indítottak el az újrakezdésben.

A segítségnyújtás azonban nem megy anyagi fedezet nélkül, ezért is fontos az az összefogás, amit a Csillag Kórus Egyesülettel, a SZIA Színházzal és a SziluART Műhellyel közösen hoztak létre a Van Esély Nap keretében.

Fordítsuk meg a sorsukat!

A SZIA Színház és a SziluART Műhely tevékenysége önmagában is a felemelkedést jelenti, mert tagjaik között sok az olyan fiatal, akik maguk is hátrányos helyzetből kerülnek ki.

A Sorsfordítók – FAME! Című musical szépen reflektál erre a küldetésre, az eseményre magára és a célra is.

Hiszen az itthon is nagy sikert aratott Broadway-darab – amelyből film is készült – a kitörésről szól. Azért nem a tükörfordítást alkalmazták a címben (Hírnévként is futott itthon), hogy még inkább utaljon a szándékra.

A társulat egyébként nem csak ezen a napon adja elő a produkciót. Már több hasonló eseményen jártak vele – gyűjtöttek iskolának és beteg gyereknek –, és a továbbiakban is készülnek hasonlókra.

Az előadást Pintér Szilvia színház- és drámapedagógus rendezte, aki a Nemzeti Színház ifjúsági programfelelőse.

Örömteli lenne, ha minél többen látogatnának el az előadásra, hiszen a bevételéből a Van Esély Alapítvány újabb hajléktalan pályázóknak nyújthat segítséget. Akinek módja van, normál belépő helyett vásárolhat drágább jegyet is, így még több embert segítve jobb élethez. Az előadást szünet nélkül játsszák, hossza 100 perc.

A szervezők adománygyűjtést is társítanak az eseményhez, vagyis örömmel veszik, ha a nézők hoznak magukkal tisztálkodószereket (tusfürdő, szappan, sampon, fogkrém, fogkefe és egyéb piperecikkek). Ezeket a BMSZKI Gyáli úti Átmeneti Szálló lakóinak juttatják el.

A musical előtt, 18:15-től Kustán Ádám ingyenes minikoncertje lesz látható.