Jeszenszky Géza mai napig a sízés szerelmese

Jeszenszky Géza számára a sísportnak kiemelt jelentősége van, nemcsak szabadidős elfoglaltságként, de az egészség egyik zálogaként is fontosnak tartja. A Díványnak adott interjúban kifejtette síelés iránti szenvedélyét, életszeretetét, arról is beszélt, hogy melyik időszakot tartja életében a legjobbnak, és a politikai pályafutásának mérföldköveit is megemlítette.

Jeszenszky Géza a síelés és a sízés közül saját elmondása szerint az utóbbi kifejezést szereti jobban.

Azért is gondolja, hogy a sízésnek kiemelkedő jelentősége volt és van Magyarországon, mert a kommunizmusban nem lehetett szabadon utazni és nem lehetett televíziót sem nézni, így maradtak a sportok.

Véleménye szerint a sízés megtanulása ugyanolyan alapnak kéne lennie a gyerekek számára, mint az úszás, és a D-vitamint is pótolja a téli napsütés.

A történész, politikus azt is megosztotta, hogy a kedvenc hazai hegysége a Börzsöny, itt tanult meg igazán sízni.

Éveken át az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa volt, ahol könyvekből, folyóiratokból tanulmányozta a sísport történetét, és folyóiratokban publikált cikkeket a témában.

Mikor politikai karrierje jött szóba, Jeszenszky Géza fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy nem politikai szerepet töltöttek be, sokkal inkább egy értelmiségi mozgalmat akartak létrehozni társaival. „Én azt szoktam mondani ironikusan, hogy ígéretes történészi pályámat kettétörte a politika. Persze nem mondtam búcsút teljesen a tudománynak, és ma is elsősorban történésznek tekintem magamat” – fogalmazott.

Jeszenszky Géza arról is beszélt, hogy sokat ír, szeretné politikai memoárját is megírni, egészen a Rákosi-korszaktól kezdve, amikor még gyerek volt.

Az interjúban végül azt is elárulta, hogy számára az igazi aranykor az 1989-90-ig tartó évek voltak, mikor is tele volt még ő is és az ország is reménnyel.