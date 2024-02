Sejtelmes és bizarr fotók kerültek elő egy régiségpiacon

Shimmel Zohar elfeledett, XIX. századi New York-i zsidó származású fotográfus volt. Az elmúlt években azonban nagy port kavart a hagyatékát bemutató kiállítás a San Franciscó-i Contemporary Jewish Museumban.

Zohar hagyatékára Stephen Berkman fotótörténész talált rá – úgy tudni, egy régiségpiacon –, és több mint húsz év munkájával dolgozta fel, így ezt a kultúrkincset neki köszönhetjük.

Berkman a XIX. századi fotográfia megszállottja, valamint az angol Frederick Scott Archer által 1851-ben kidolgozott technika, a hosszú expozíciós, nedves kollódiumos eljárás rabja és aktív tudósa.

Ez a – mára elfeledett – technika annak idején néhány év alatt népszerűvé vált, mert megoldotta, hogy a negatívról részletgazdag, finom tónusú papírképek készülhessenek. A fotográfus által alapított Zohar Studióban is ezt a technikát használták az 1860-as évek elején.

A Zohar-fotográfiák – amelyek egyébként a Mai Manó Házban máig megőrzött napfényműteremhez nagyon hasonló stúdióban készültek – nemcsak portrék, hanem gyakran

Az egyik fotón látható a Zohar Studios emblémája is, a kép közepén pedig egy fiatal lány földig érő, tenyérnyi kerek fényképekkel díszített ruhában, görkorcsolyával a lábán néz a kamerába. Találkozhatunk olyan fotóval is, amelyen egy nő szerepel, a hölgy feje helyén azonban valami egészen más látható.

A kiállított fotókon megmutatkozik a modernitás és a bizarr, fantáziadús megoldások felé nyitott, ugyanakkor a viktoriánus Amerika külsőségeit jól ismerő művész-mesterember, Shimmel Zohar tudása.

Váradi András, a tárlat kurátora a Mai Manó Ház videójában elmondja, hogyan került kapcsolatba ezzel a kiállítással:

Egy New York-i barátom fölhívott telefonon, hogy itt egy óriási fotószenzáció látható, menjek azonnal egy San Franciscó-i múzeum website-jára. És ahogy elkezdtem nézni a képeket, tényleg el voltam ragadtatva. Gyönyörű, szépia színben tartott, nagy felbontású, csoda szép tónusú fotók voltak. A valóság és a fikció között kifeszített kötélen én nem tudom, hol helyezkedik el. Egy bizonytalan lebegést érez az ember, ahogy egyik idősíkból a másikba átcsúszik. Vagy hogy most a valóság vagy a fikció tengerén hajózik-e? Ezt nem kell feltétlenül megfejtenünk, szerintem nem is tudjuk. Nem is akarja ránk bízni Stephen Berkman, mert ez hozzájárul az élvezethez.