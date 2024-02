Brad Pittet egy orosz oligarcha fenyegeti

Brad Pitt és Angelina Jolie még 2008-ban vásárolt borbirtokot a dél-franciaországi Provance-ban, Chateau Merival néven, amelynek egy részét 2021-ben Jolie titokban eladta Jurij Sefler orosz oligarchának a Nouvel befektetési cégen keresztül, majd az orosz egyoldalúan nyilvánosságra hozta a dolgot. Pitt ettől egyáltalán nem volt boldog, hiszen elővásárlási joga volt Jolie részére, aki a háta mögött intézkedett, ugyanis Jolie szerint ilyen megállapodás sosem volt közöttük. Jurij Sefler pedig állítólag megfenyegette a színészt, hogy működjön vele együtt a borbirtok működtetésében.

Brad Pitt most bíróságra viszi az ügyet, és megpróbálja visszavonatni Jolie részének eladását, hogy nála maradhasson a birtok.

A Sun által közölt információk szerint a jogi dokumentumokból kiderül, hogy

Sefler személyesen intézkedett a Pittel való feltételezett partnerség előmozdítása érdekében a tranzakció lezárása után, és többször is írt Pittnek, hogy rábírja őt, hogy csatlakozzon.

„A Nouvel megvásárlása óta Shefler találkozót javasolt Pitt-tel, hogy megvitassák a további lépéseket” – írja továbbá a dokumentum. „Shefler időnként kifejezte buzgó vágyát, hogy Pittel dolgozzon, másoknál megfenyegette Pittet a Miravalnál előidézett rossz gazdálkodás miatt.”

Számok

A pár az 1300 hektáros birtokot még 2008-ban vásárolta 28,4 millió dollárért, majd egész szépen fel is virágoztatták, hiszen jelenleg 160 millió dollárra becsülik az értékét. A pár egyébként 2014-ben itt házasodott össze, ráadásul itt szálltak meg akkor is, amikor Jolie világra hozta a sztárpár ikreit. 2021-ben a birtok felét 64 millió dollárért adta el Jolie, tehát a számokból jól látszik, hogy Branjelináék mégsem igazgatták olyan rosszul a birtokot, ha 16 év alatt több mint ötszörösére nőtt az értéke.

A sztárpár egyébként már évek óta külön él, és a válásuk véglegesítése is egyre közelebb van. Valószínűleg nem ettől az ügytől fogják meggondolni magukat. Ráadásul Pitt ügyvédei azt állítják a keresetben, hogy Sefler csak a színész hírnevéből akar profitálni, míg Jolie azzal, hogy egy orosz oligarchának adta el a részét, nemcsak elárulta férjét, hanem össze is kötötte a birtokot Oroszországgal és Putyinnal, amit talán végérvényesen is árthat a brandnek.