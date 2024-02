Az ügyvéd szerint Szász János és az ügy valamennyi vádlottja ártatlan

„Információs rendszer vagy adat megsértésének, tiltott adatszerzés bűntette és különleges személyes adattal visszaélés vétsége miatt” emelt vádat a Budakörnyéki Járási Ügyészség – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön. Több évig tartó nyomozás után került erre sor. Ilyen vádakra számítottak?

Először is leszögezném, hogy én is a sajtóból értesültem a vádemelésről. Ismert jelenség, hogy a közérdeklődésre számot tartó ügyekben az ügyészség már akkor kommunikálja a nyilvánosság felé a vád tartalmát, amikor azt a vádlott és a védő még meg sem ismerheti. Ez azért így akkor is felvet némi aggályt, ha konkrétan a büntetőügy szempontjából különösebb jelentősége nincs.

Mi a véleménye a vádpontokról?

Őszintén szólva a hároméves nyomozás, és mindazok után, amit ezalatt tapasztaltam, pont erre számítottam. És mivel erre számítottam, vártuk is a vádemelést, mert tudjuk, hogy a bíróság a tárgyalásokon ezt az ügyet megfelelő szakmaisággal fel fogja deríteni, a bizonyítékokat meg fogja vizsgálni, ki fog hallgatni tanúként mindenkit, akinek a vallomása fontos. Lehet, hogy szükség lesz jó pár tárgyalásra, de végül a helyére teszi majd az egész történetet és a szereplőit. Szász János tiszta lelkiismerettel áll elébe.

Az ügyészség szerint a fejüknél összenőtt ikreket elválasztó műtét helyszínéül szolgáló bangladesi kórház mennyezeti kamerarendszere folyamatosan készített felvételeket. A merevlemez az egyik kórházi helyiség álmennyezete felett volt, amit a vádlottak közül ketten a műtétet követő napokban kibontottak, és a merevlemezt kicserélték egy másik adattároló egységre. Ráadásul miután hazatértek Magyarországra, egyikük egy közösségi oldalra posztolta a merevlemez kicseréléséről készített fotót. A harmadik vádlott pedig a műtéti eljárás során használt beépített kamerával rendelkező mikroszkóp felvételét másolta át saját adathordozójára. Álláspontjuk szerint mennyire valósak ezek az állítások?

Ha már az ügyészségi sajtóközleményekre utaltam, hadd legyek következetes magamhoz: az már végképp nem lenne szerencsés, ha egy büntetőeljárási irat tartalmáról egy sajtóközlemény alapján alkotnék szakmai véleményt. Az ügyet természetesen ismerem és

a leghatározottabban állítom, hogy abból, amit a nyomozó hatóság felvetett, semmi sem úgy történt, ahogy azt közölte.

Ne menjünk messzire: egészen komoly az a felvetés, hogy ha bárki bűncselekményt követ el, azt kiposztolja az Instára? Ugyan már! De a rengeteg iratból kiderül az is, hogy a nevezetes, eltűntnek megjelölt mennyezeti kamerafelvételekről maga a feljelentő írta le, hogy náluk vannak. A nyomozó hatóság rá is kérdezett nála, hogy akkor ezzel mi a helyzet, amire körülbelül az volt a válasz, hogy igen, ezt írta, de attól még nem is voltak nála. Szóval ilyen ez az ügy plafonkamerástul, mikroszkópostul. Az egész büntetőeljárás rögös tévutakon indult el, és azután valamiért ott ragadt. A vádemeléssel majd helyreteszi a bíróság. Szász János és az ügy valamennyi vádlottja ártatlan.

Mit találtak a rendőrök a 2021-es házkutatás során Szász János és családja akkori otthonában?

Az emlékezetes házkutatáson a nyomozó hatóság tengernyi adathordozót lefoglalt Szász Jánostól. Lényegében egy kivételével vissza is adták már mind, mert teljesen irrelevánsak voltak.

Mit nem adtak vissza, és vannak-e jelenleg Szász János vagy korábbi munkatársai birtokában olyan felvételek, amelyeket a házkutatás során is keresett a rendőrség?

Szász Jánosnál biztosan nincs olyan, amit kerestek, és nem találtak. Egy olyan adathordozó maradt a nyomozó hatóságnál, amelyen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által Szász János szerzői jogával levédetett tartalom van. Ennek ahhoz a cselekményhez, amivel Szászt vádolják, semmi köze nincs.

Milyen kapcsolatot lát a Szász János filmrendező és Pataki Gergely, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány alapítója között keletkezett szerzői jogi viták és a konkrét vádak között?

A műtét kapcsán nemcsak orvosszakmai viták gerjedtek, hanem az előbbitől nem teljesen függetlenül jogi, szerzői jogi viták is. Hogy ezek valódi viták vagy álviták voltak, azt nem ennek a büntetőügynek kell eldöntenie. Sajnos azonban ezek folyománya a büntetőügy is. Érdekessége az ügynek, hogy szerzői jogi kérdéseket – pedig ilyen bűncselekmény is létezik – nem is vizsgáltak.

