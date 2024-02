Munkát talált Galkó Balázs

A közelmúltban történt, hogy a 74 éves Galkó Balázs színművész semmilyen munkát nem kap egy ideje, miközben a 120 ezer forintos nyugdíjából nem tud megélni.

Korábban a Radnóti Színházban pályázott meg egy portási pozíciót, ám a jelentkezését elutasították.

Ennek apropóján több pályatársa is megpróbált segíteni a bajba jutott kollégáján: Hernádi Judit például pénzt akart adni neki, de nem pontosan úgy sült el az akciója, ahogy tervezte.

Galkó Balázs színész-rendező most arról számolt be a közösségi oldalán, hogy lett munkája – vette észre a Blikk, amely meg is szólaltatta a színészt.

Hivatalsegéd vagyok egy könyvelő cégnél. Minden olyan irodai munkát el kell végezzek, amelyet egy hivatalsegéd végez, például én viszem a postára a leveleket

– mesélte lapnak Galkó Balázs, akinek különösen jól esett, hogy a munkaadója kereste meg őt a lehetőséggel.

Nagyon örülök ennek, most is épp az irodába tartok

– fogalmazott a színész.

Megbélyegezték, mert politikailag mást gondol

Galkó Balázs 2023 nyarán beszélt arról, hogy a megélhetését havi 120 ezer forintos nyugdíjából próbálja finanszírozni.

A színművész szerint „megbélyegezték őt azért, mert politikailag nem ért egyet sok döntéssel, és ennek hangot is adott”. 2002-ben és 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag- és tisztikeresztjét is megkapta, ezekről 2016-ban tiltakozásul lemondott.

Tavaly azt mondta, alig kap szerepeket, nincsenek munkái, ezért Jeles András rendezőhöz hasonlóan egyéb bevételi forrást keres, statisztálástól kutyasétáltatásig bármit.

Ebben az összeállításunkban annak néztünk utána, milyen lehetőségek vannak arra, hogy az idős művészek ne maradjanak pénz nélkül.