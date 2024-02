Ennyire még sosem volt érdekes a perverzió

Valentin-napon, 2024. február 14-én startolt el a három hétig tartó Urbán Erotika fesztivál, amelynek középpontjában a felnőtt kapcsolatok és az erotika áll, emellett a szabadság, az edukáció és a művészet is kiemelt hangsúlyt kap. Az eseménysorozat részeként egy erotikus kiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők a K6 Galériában.

Percenként érkeznek az újabb látogatók – zömében párok –, pedig már napokkal ezelőtt megnyílt a kiállítás. Nincs nagy banzáj, a Klauzál tér éppen feltúrva, a galéria eltűnik a szétbombázott park takarásában. És mégis, egyre csak jönnek az érdeklődők a K6 Galériába, az Urbán Erotika fesztivál felnőtt tartalmú és tematikájú kiállítására.

Gyuricza Gergely odabent vörös bársonyzakóban vár minket, bemutatkozik, azonnal mutatja, hogy itt találjuk az ásványvizet és a rágcsálnivalót, amott a mosdó, körülöttünk pedig a képek, egytől egyig az ő művei. A férfi az erotika kulturális reprezentációjával foglalkozik, amit rögtön érzékeltük a terembe lépve.

Személyes projekt

Ő az Urban Erotika névadója, ötletgazdája, Gulyás Ádámmal együtt hozták létre a több héten át tartó fesztivált.

Régóta próbálom megszólítani az embereket, és kicsalogatni belőlük, hogy milyen titkos témák és gondolatok vannak bennük. Azt látom, hogy nagyon gördülékenyen beszélnek erről, szívesen megosztják ezeket az érzéseiket

– mondja a pszichológus végzettséggel rendelkező Gyuricza, aki tizenkilenc évesen ragadott először ecsetet, mégis veleszületett természetességgel festi a vászonra a fekete-fehér aktokat.

Azért fekete-fehér az összes kép, mert tavaly professzionális modellekkel dolgoztam, akik nagyon hozzá vannak szokva a műtermi viselkedéshez, tehát pontosan tudják, hogy a testüknek mi az az öt darab szög, ami jól áll. Ez tök jól ment, tök jól nézett ki, de most »valódi emberekkel« igyekeztem dolgozni. Elmentem párokhoz, megnéztem őket a hétköznapi életükben, lefotóztam a jeleneteket. A festmények a képválogatásból születtek. Mivel az ember radikálisan változatos faj, és mindenkinek más a története, valahogy harmonizálni kellett, ezért lett minden fekete-fehér meg négyzetes, hogy nagyjából egységes legyen a munka.

A látottak és Gyuricza elmondása alapján a kiállításra igény van, a fesztivál pszichológiai előadásai is telt házasak. Éppen ezért ingyenes a belépés az eseményekre: igyekeznek a programokat mindenki számára hozzáférhetővé tenni.

„Nem akarok pénzt rakni az emberek és a lelki egészségük közé.”

A fekete-fehér festmények közül kiemelkedik egy alkotás: mint megtudjuk, személyes darab, Gyuricza korábbi szerelme ihlette. A pici vásznon egy magnókazetta szalagjából formált pár látható: a férfit és egykori barátnőjét ábrázolja. A lány csúnyán elbánt festőművészünkkel, aki dühében és csalódottságában a kedvenc zenéjükből alkotta meg a művet.

A képek mellett irodalmi alkotások is láthatók, rózsaszín háttéren intim és szerelmes tartalmú versek, novellák olvashatók az egyik falon – a szervezők a közönséget kérték meg, küldjék be felnőtt tartalmú írásaikat. Némelyik szöveg valódi könnyfakasztó emlékezés, de vannak perverz darabok is. A galéria belső termében installációk és egy titkos festmény is várja az érdeklődőket.

(Borítókép: Kiss-Kohut Andrea)