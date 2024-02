Budapesten lép fel Bryan Adams

A Grammy-díjas rocksztár októberben érkezik a fővárosba. Régi slágerei mellett új albumának – a 2022-ben megjelent 17. lemeze, a So Happy It Hurts – számai is nagy eséllyel megszólalnak majd. Koncertjének ezúttal az MVM Dome ad otthont.

Több mint 80 millió eladott lemez, 17 album, három Oscar- és öt Golden Globe-jelölés, illetve egy Grammy-díj. Bryan Adams a rockzene megkerülhetetlen neve, akinek olyan gigaslágereket köszönhetünk, mint az (Everything I Do) I Do It for You vagy a Summer of 69.

Legutolsó lemeze 2022-ben jött ki, So Happy It Hurts címmel – amelyről akkor mi is írtunk. Ennek támogatására világ körüli turnét is szervezett az előadó, ami azóta is tart. A lemezt a kritikusok kiemelten pozitívan fogadták, a toplistákon is szépen teljesített.

A 64 éves zenész továbbra sem vesz vissza a tempóból, amit a közönség idén Budapesten is megtapasztalhat. Az MVM Dome ad otthont fellépésének, amelyre pár napon belül indul is a jegyértékesítés. Az énekes az elmúlt években többször is járt hazánkban, és a legkülönfélébb helyeken tette tiszteletét, legyen az céges buli vagy a Hősök tere.

Ötvenévnyi zene

Bryan Adams tinédzser kora óta rója az utakat és tapossa a színpadokat. Még a második X-et sem töltötte be, de már albumot rögzített Sweeney Todd nevű glam-rock zenekarával. Húszévesen adta ki debütáló szólólemezét, az 1980-as Bryan Adams című alkotást. Azóta minden évtizedben 3-4 albumot adott ki, amelyekkel több mint negyven ország slágerlistáira került fel, számos alkalommal listavezetőként.

15-ször jelölték Grammy-díjra, azonban csak egyszer nyerte azt meg – a legjobb filmhez írt dal kategóriában az (Everything I Do) I Do It for You című számmal. Számos kitüntetést is kapott az évek során kanadai nemzeti elismerésektől Erzsébet királynő medáljáig.

A rocksztár 2024. október 14-én lép fel Budapesten, az MVM Dome-ban. Gigaslágerei mellett új albumának dalai is nagy eséllyel megszólalnak majd.

(Borítókép: Bryan Adams koncertezik az Arena Monterrey-ben 2024. február 6-án, Monterrey-ben, Mexikóban. Fotó: Medios y Media / Getty Images)