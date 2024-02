Magyar filmrendező inspirálta Martin Scorsesét

A világhírű filmrendező, Martin Scorsese producerként és narrátorként is közreműködik a Made in England: The Films of Powell és Pressburger című dokumentumfilm elkészítésében, ami arról szól, hogy az angol Michael Powell és a magyar származású Pressburger Imre hogyan váltak a brit filmművészet legendáivá.

Martin Scorsese gyermekkorában, a családi tévé előtt ülve találkozott először Pressburger Imre és Michael Powell filmjeivel. A világhírű filmrendező arra is tisztán emlékszik, amikor az The Archers filmstúdió híres logója megjelent a képernyőn. „Tudtad, hogy fantázia, csoda, varázslat – igazi filmvarázslat – vár rád.”

Scorsese producerként és narrátorként is szerepet vállalt a Made in England: The Films of Powell és Pressburger című dokumentumfilm elkészítésében, amely az angol Michael Powell és a magyar származású Pressburger Imre sikeres filmes karrierjéről szól.

A páros a brit filmművészet aranykorában olyan nagy klasszikusokat hozott létre, mint a Blimp ezredes, a The Matter of Life and Death és a 49-es szélességi fok – utóbbiért Pressburger 1949-ben Oscar-díjat kapott. Az Ansa olasz hírügynökség azt írja, hogy az alkotás világpremierje a jelenleg is zajló 74. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon lesz.

A 81 éves Scorsese szerint az alkotópáros filmjei „nagyszerűek, költőiek, bölcsek, kalandosak, önfejűek, elragadtatóak, mélyen romantikusak és teljesen kompromisszumok nélküliek voltak”.

Bizonyos filmek annyira beléd égtek, hogy egyszerűen együtt élsz velük. Ahogy öregszel, egyre mélyebbre kerülnek. Nem tudom, hogyan történik, de megtörténik. Számomra ez a munka egy csodálatos jelenlét, állandó energiaforrás, és emlékeztet arra, mi az élet és a művészet

– mondja a világhírű filmrendező.

Scorsese emléket állított a párosnak

Az archív anyagok gazdag tárházára támaszkodva Scorsese teljes terjedelmében feltárja az angol Powell és a magyar Pressburger együttműködését, akik a második világháborúban, megannyi nehézség ellenére jól boldogultak, sőt, az 1950-es években örökre beírták magukat a brit filmgyártás történetében.

a rendezőre akkora hatással voltak a duó filmjei, hogy a saját munkáit is mélyen meghatározták.

A Nemzeti Filmintézet honlapján az olvasható, hogy Scorsese korábban olyan módon is emléket állított nekik, hogy a Boxcar Bertha – A lázadók öklében Powell és Pressburger nevű mellékszereplők vannak. Robert De Niro karaktere, Jimmy Doyle pedig Mr. Powellként jelentkezik be a hotelbe a New York, New York című filmben.

A film producere Nick Varley, Martin Scorsese mellett pedig Olivia Harrison és Thelma Schoonmaker (Powell özvegye) is producerként vett részt a produkcióban. A filmet a Screen Scotlandon keresztül a BBC Film és a National Lottery finanszírozza – írja a Variety.

A The arthouse streaming forgalmazó és produkciós cég Németország, Ausztria, Svájc, Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Latin-Amerika, Törökország és India részére már megvásárolta a jogokat. Reméljük, hamarosan eljut a film Magyarországra is.

(Borítókép: Martin Scorsese a 71. éves cannes-i filmfesztiválon a Cannes-i Fesztiválpalotában 2018. május 8-án Cannes-ban. Fotó: Laurent Koffel / Gamma-Rapho / Getty Images)