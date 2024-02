Steven Spielberg szerint ez az elmúlt harminc év legjobb holokausztfilmje

A hazai mozik 2024. február 15-től játsszák Jonathan Glazer cannes-i nagydíjas, ötszörös Oscar-jelölt, Érdekvédelmi terület című filmjét, amelyet most Steven Spielberg is méltatott.

Az Érdekvédelmi terület a legjobb holokausztfilm, amit a sajátom óta láttam. Rendkívül erős a figyelemfelkeltés tekintetében, különösen a gonosz banalitásával kapcsolatban

– mondta Spielberg a The Hollywood Reporter interjújában, amelyet a Schindler listája Oscar-diadalának 30. évfordulója alkalmából készítettek.

Jonathan Glazer alkotása a cannes-i filmfesztiválon mutatkozott be, ahol egyből elnyerte a fesztivál nagydíját, legutóbb pedig BAFTA-díjat nyert legjobb brit film, legjobb nem angol nyelvű film és legjobb hang kategóriában – olvasható az ADS Filmek közleményében.

Közel voltak a táborhoz

A 96. Oscar-gálán öt kategóriában jelölték: legjobb film, legjobb rendező, legjobb nemzetközi film, legjobb adaptált forgatókönyv és legjobb hang kategóriákban versenyez. Az Érdekvédelmi terület női főszereplője, Sandra Hüller szintén kapott jelölést, ám egy másik filmben, az Egy zuhanás anatómiája című alkotásban nyújtott alakításáért.

Glazer első nem angol nyelvű filmjét az Auschwitz Múzeum mellett forgatták 2021 nyarán. Sandra Hüller és Christian Friedel nehezen vállalta el Höss és Hössné szerepét, egyiküknek sem volt könnyű olyan karaktereket eljátszani, akik közönyösek voltak a kerítésük túloldalán lévő tömeggyilkosságokkal szemben.

Friedel olyan személyiségnek írta le magát egy interjúban, aki már az óvodában is dalolva, táncolva, bábokkal keltett életre egy-egy ötletet. Munkatársai szerint is tele van kedvességgel, még a The Guardiannek adott interjú közben is könnyekben tört ki. Ezért nem meglepő, hogy a forgatás alatt rémálmok gyötörték, pánikrohamai is voltak.

Nagyon közel voltunk a táborhoz, felelősséget éreztünk az áldozatok iránt. A tudatalattim beindult.

Hogy elvonja a figyelmét, a forgatási szünetekben A nagy pénzrablást nézte, esténként pedig együtt vacsoráztak Hüllerrel.

Az Érdekvédelmi terület 2024. február 15-től látható a magyar mozikban az ADS Service forgalmazásában.