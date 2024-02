Megszólalt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzata (ZAK HÖK) is az intézmény tanulmányi osztálya vezetőjének, Gazsi Oliviának a levele kapcsán, amelyet végső elkeseredésében posztolt közösségi oldalán.

Mint ahogy arról az Index is beszámolt, Gazsi Olivia a Facebook-oldalán jelezte, önkénteseket keresnek, miután a felvételi időszakkal járó munkákat nem tudják megoldani. Az intézményben a béremelés és a fluktuáció is problémát jelent, így előreláthatólag bizonyos diplomák kiadásánál is bajban lesznek.

Az egyetem hallgatói kiállnak az osztályvezető mellett

Az egyetem hallgatói önkormányzata a segélykérő poszttal kapcsolatban szeretné egyértelművé tenni, hogy határozottan és egyhangúlag kiállnak Gazsi Olivia mellett, és egyetértenek az általa megfogalmazott aggályokkal és felvetett problémákkal.

A ZAK HÖK nyilatkozatában hangsúlyozza, hogy amennyiben bárminemű retorzió érné az egyetem bármely munkavállalóját az általa tett nyilatkozat miatt,

a Hallgatói Önkormányzat határozott és erélyes választ fog adni, amely nemcsak szavakban fog kifejeződni, hanem tettekben is.

A közleményben leszögezik: a Zeneakadémia Hallgatói Önkormányzata mindig az igazságosság útján és intézményük jövőjének fényében cselekszik. Nem hagyják, hogy bármilyen hátrány érje azokat az embereket, akik az igazságért kiállnak, és az intézményükért tenni akarnak.

Végezetül kérnek minden hallgatót, hogy támogassák Gazsi Oliviát és az általa képviselt értékeket, hiszen – mint fogalmaznak – csak együtt, egységesen és határozottan tudják elérni, hogy az intézményük olyan legyen, mint amilyennek látni szeretnék.