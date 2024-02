L. Simon László reagált Demeter Szilárd kinevezésére: szívesen segítene neki

Miután az Index információi szerint Csák János kulturális és innovációs miniszter a Nemzeti Kulturális Tanács mai ülésén bejelentette, hogy Demeter Szilárd nyerte a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pályázatát, megkerestük az elődjét, L. Simon Lászlót is, hogy reagáljon a kinevezés hírére.

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) jelenlegi főigazgatója nyerte a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) főigazgatói pályázatát – közölte az Index információi szerint Csák János kulturális és innovációs miniszter a Nemzeti Kulturális Tanács mai ülésén. A hírt nyilvánosan ma, vagyis kedd este, az M5 Ez itt a kérdés című műsorában jelenti be.

A hírrel megkerestük Demeter Szilárd elődjét, L. Simon Lászlót, aki az Indexnek elmondta: gratulál Demeter Szilárdnak, és reméli, folytatni fogja az általa megkezdett reformokat.

Ebben szívesen segítek is neki

– fogalmazott.

Megkezdett reformok

L. Simon László – akinek a Word Press Photo kiállítás körül kialakult helyzet miatt kellett távoznia – nemrégiben publicisztikát közölt az Indexen, amelyben az általa megkezdett múzeumi integrációról ezt írta:

„A Nemzeti Múzeumban a vezetésemmel két intézmény beolvasztását készítettük elő, s az ezekhez szükséges kormányzati előterjesztések is megszülettek. Ezt a folyamatot érdemes lenne az új főigazgatónak befejeznie: az Oktatási Hivatal és az őket fenntartó Belügyminisztérium is támogatta a hozzájuk tartozó, kiváló gyűjteménnyel és szakembergárdával működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum integrálását, amit az is indokol, hogy egy épületben van a Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központjával. Szintén előkészítettük a világ egyik legjobb gyűjteményével rendelkező, de alig látogatott Bélyegmúzeumnak a Nemzeti Múzeumhoz csatolását, ezt mind a Magyar Posta, mind az MNV Zrt. vezetése támogatta.”

Kérdés, hogy ezt az integrációs folyamatot folytatja-e majd Demeter Szilárd.