Charles Dierkop, akit leginkább a A nagy balhé, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök filmekben és a Police Woman című sorozatban játszott szerepeiről ismertek, vasárnap halt meg egy Sherman Oaks-i kórházban – írja a Deadline. 87 éves volt.

Állítólag szívrohamot kapott és tüdőgyulladásban szenvedett.

A wisconsini születésű karakterszínész a A svindler című filmben Paul Newman oldalán kapott egy nem kreditált szerepet. A férfival újra együtt szerepelt Flat Nose Curryként az 1969-es Butch Cassidy és a Sundance kölyök című filmben, majd testőrként az 1973-as, legjobb filmnek járó Oscar-díjat elnyerő A nagy balhé című filmben.

Állandó munkát kapott a televízióban, szerepelt az Utazás a tenger mélyére, a Lost in Space, a The Girl From U.N.C.L.E., a Mannix, a Kung Fu, az FBI, az Andy Griffith Show, a Star Trek, a Batman, az Adam-12, az It Takes a Thief, a Love, American Style és a Mission: Impossibel epizódjaiban.

Dierkop 1974-78 között játszotta Pete Royston nyomozót Angie Dickinson oldalán az NBC Police Woman című sorozatában, amely a Rendőrsztori című amerikai drámasorozat mellékszála volt.

Az 1980-as és '90-es években vendégszerepelt olyan népszerű sorozatokban, mint a Simon & Simon, a The Fall Guy, a T.J. Hooker, a Matt Houston és a MacGyver. Dierkop számos B-filmben is feltűnt, egészen a 2000-es évekig, ő volt például a gyilkos télapó az 1984-es Silent Night, Deadly Night című slasherben. Utolsó elismert szerepe a 2018-as Heaven & Hell című filmben volt.