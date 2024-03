Mi lesz az építészek Ötpacsirta utcai székházával?

„Az Építési és Közlekedési Minisztérium az építész szervezetek elhelyezését a jövőben megépülő építészeti központban képzeli el” – olvasható a Tervlap cikkében.

Az építészek emblematikus épülete a Magyar Nemzeti Múzeum mögötti kis utcából nyíló Almássy-palota, az Ötpacsirta utca 2. szám alatt áll. Nemcsak székház, hanem különböző előadások könyvbemutatók helyszíne is, de itt van a MÉSZ szabadpolcos szakkönyvtára, valamint sokáig az épület alagsorában működött az Építészpince étterem is.

Most megint napirendre került – és sosem volt még ilyen közel ahhoz, hogy meg is valósuljon az új épület –, amely a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ gyűjteményeinek adna otthont. Az intézmény kiállítások szervezésére is alkalmas lehet, egyúttal pedig szakmai és kulturális központként is operálhat.

Nem világos azonban, hogy mi lesz a fenti szervezetekkel, amíg az új épület el nem készül.

A hírekre reagált az ÉME Mesteriskola. Petíciót indított:

Építészek! Az Építési és Közlekedési Minisztérium ultimátumot adott a napokban, hogy az itt működő MÉSZ, MÉK, BÉK és Mesteriskola sürgősen el kell költözzön a legendás és kultúrtörténeti múltú Ötpacsirta utcai épületből. Akarod-e? Mi nem.

Az Építészeti és Közlekedési Minisztérium a következő választ adta: Az Építési és Közlekedési tárca létrejöttével több évtized után kapott minisztériumi szintű érdekképviseletet az építésügy és az építészet ügye. Most itt az ideje, hogy az építészekről is gondoskodjunk – tették hozzá.

Mint írták, miután az építésszakmával szorosan együttműködve elkészítették az új magyar építészetről szóló törvényt; a magyar építészeket, érdemeik jogos elismeréseként az újonnan létrehozott Magyar Építészet Napján a korábbiakhoz képest nagyobb odafigyeléssel díjazzák; most érkeztek el egy új Magyar Építészeti Központ felépítéséhez, ahol végre, több évtized után, méltó elhelyezésre kerülnek a szakmai szervezetek.

A jelenlegi költözés ennek a folyamatnak a része, amely során az érintett szervezetek bevonásával keresünk számukra – az új központ elkészültéig – ideiglenes székhelyet

– írták.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium elkötelezett az építészet és a magyar építészek szakmai és társadalmi megbecsülésének növelése iránt, így az építési kormányzat nem ultimátumot ad, hanem évtizedes tartozását törleszti az építész szakma felé – áll a közleményben.

Reagált a szövetség

A Magyar Építőművészek Szövetsége erre a Facebookon úgy reagált, hogy a napokban tájékoztatás kapott az Építési és Közlekedési Minisztériumtól, hogy az Ötpacsirta utcai székházban működő szervezetek számára új, ideiglenes székhelyet keres.

Ez az épület a Magyar Építőművészek Szövetségének – melyet 122 éve Lechner Ödön és társai alapítottak – valamint a Magyar Építész Kamarának, a Budapesti Építész Kamarának, az ÉME Mesteriskolának, ezzel együtt a magyar építészek széles körének is a szakma identitását meghatározó otthona, már több, mint 70 éve

– fogalmaztak.

A Magyar Építőművészek Szövetségének elnöksége pénteken összeült, kiértékelte és megvitatta a rendelkezésére álló információkat, és azt a döntést hozta, hogy tárgyalásokat kezdeményez az illetékesekkel és az érintettekkel.

„Egyúttal kinyilvánítja, mindent megtesz a jelenlegi Építészek Háza megtartásáért, hogy a magyar építészet jelképévé is vált emblematikus épület hosszútávon is a magyar építőművészetet, és kultúrát tudja szolgálni – olvasható a Magyar Építőművészek Szövetségének közleményében.