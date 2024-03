Tüntetést hozott össze egy büfé Budapesten, az Operaház előtt demonstrálnak

Hivatalosan szerda délután 4 órára hirdettek demonstrációt Budapesten, a Magyar Állami Operaház elé. A tüntetést azért tartották meg, mert Ókovács Szilveszter, az intézmény főigazgatója kiadott egy rendelkezést arról, hogy Carl Orff Carmina Burana című zeneművét a jövőben két részletben kell játszani, mégpedig azért, hogy a szünetben növeljék az Operaház büféjének bevételét.

A „szakmaiatlan döntésre” hivatkozva az előadást rendező és ezidáig vezénylő karmester, Bogányi Tibor visszalépett a további produkcióktól. Az ügyben azóta többen is megszólaltak, a büfé üzemeltetésével kapcsolatban pedig újabb információk láttak napvilágot.

– így kezdte Ókovács Szilveszter keddi bejegyzését, amelyben a szerdára szervezett tüntetésre reagált. A főigazgató kifejezte abbeli reményét, hogy ő is szót kap majd az eseményen.

Gyertek, és – habár odabenn akkor Don Giovanni megy (szünettel) – követeljétek Ti is a kultúra megmentését! Remélem, én is szót kapok majd e demokratikus pillanatban, hisz én is ugyanezért küzdök, éspedig a demokrata nem fél