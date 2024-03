Meghalt David Libert sztármenedzser

David Libert, a 60-as évekbeli The Happenings popegyüttes alapító tagja, valamint Alice Cooper és Prince turnémenedzsere február 20-án halt meg, életének 81. évében. A hírt hivatalos Instagram-oldalán közölték.

Libert 2022-ben megjelent memoárjának címe találóan Rock and Roll Warrior, hiszen Libert a zeneiparban eltöltött évtizedek alatt zenészként, dalszerzőként, turnémenedzserként, koncertszervezőként, szerzőként és (rövid ideig) drogdílerként is sikereket ért el, amiért körülbelül egy évet töltött börtönben.

Libert 1961-ben, a légierőből éppen csak kikerülve, négy másik patersoni fiatallal együtt alapította meg a The Happenings nevű zenekart. Az együttes legnagyobb slágere a See You in September volt.

Libert az 1970-es években hagyta el az együttest, és saját céget alapított David Libert Ügynökség néven, ami olyan legendákat képviselt, mint Alice Cooper, Prince, George Clinton és a The Runaways.