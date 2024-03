Részegen is írt, úgy gondolta, egyszer jó lesz valamire

Nem sok monográfia létezik, amely tíz évvel az első kiadás után másodjára is megjelenik. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond-monográfiája ezek közé tartozik. Ez részben annak is köszönhető, hogy a kötet nemcsak azokat életrajzi adatokat és dokumentumokat mutatja be másképp, mint ahogy eddig ismerhettük, hanem a szépirodalmi művek újraértelmezésére is kísérletet tesz.