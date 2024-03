Mihalek Zsuzsa, a titokzatos Oscar-díjas

A friss Oscar-díjas Mihalek Zsuzsa mintegy negyven évvel ezelőtt csöppent a filmiparba – és egyáltalán nem véletlenül, mindig is erre készült. Legalábbis azóta, hogy gimnazistaként meglátott egy forgatást az utcán.

Hirdetésre jelentkezett

Pár évvel később az alig húszéves lány egy hirdetésre jelentkezett, amiben a Mafilm belsőépítész-gyakornokot keresett. Mivel nagyon is megfelelt, később megkapta az állást, és már önállóan is dolgozhatott. Olyan népszerű magyar filmekben tette le a névjegyét, mint a Csinibaba, a Szamba vagy a Made in Hungária. Aztán egyre többször hívták külföldi produkciókba is.

Ő volt a Suszter, szabó, baka, kém, az Atomszőke, az Aranyhadsereg, a Londoni randevú és a Vaksötét című film berendezője – és persze az Oscar-díjat érő Szegény páráké is.

Ritkán találkozik sztárokkal

Mihalek Zsuzsa a Dívány interjújában elmondta, hogy bár nagyon sok hollywoodi filmben forgatott, ritkán találkozik sztárokkal, az ő munkája ugyanis jóval a színészek érkezése előtt véget ér. Arra a kérdésre, számított-e a jelölésre, azt felelte: sejtette, de nagyon megtisztelőnek tartja, hogy egykori mesterével, Elli Griffel került egy mezőnybe. Majd így folytatta:

Ha az én nevemet mondják ki a színpadon, biztos lesz bennem elégedettség, de ettől nem változik semmi. A mai napig izgulok minden díszletátvétel előtt, és ez akkor is így lesz, ha megkapom az aranyszobrot. Csak valószínűleg nagyobb lesz rajtam a teher, hogy még inkább bizonyítsam, érdemes voltam rá.

Munkamódszeréről az interjúban annyit árult el, hogy van egy raktára, ahol rengeteg tárgyat felhalmoz, mert azt gondolja, hogy valamelyik forgatáson majd megtalálja a helyét. Számos tárgy külföldről, például Indiából vagy Németországból érkezik, de sokat jár galériákba és régiségkereskedésekbe is. A ritkaságokat szereti, és azt, hogy minden tárgynak története van.

Mihalek Zsuzsa 2024. februárjában elnyerte a BAFTA-t is, de a díjátadóján nem jelent meg, ahogyan most az Oscar-gálán sem. Ettől viszont – bár úgy tűnik, inkább a munkáival szeretné megismertetni a közönséget, mintsem önmagával – még inkább kíváncsiak vagyunk a titokzatos Oscar-díjas berendezőre.

(Borítókép: A Mihalek Zsuzsa díszletberendezővel a legjobb produkciós tervezés kategóriában Oscar-díjat nyert James Price és Shona Heath brit látványtervezők átveszik a díjakat a 96. Oscar-gálán a Los Angeles-i Dolby Színházban 2024. március 10-én. Fotó: Rodin Eckenroth / Getty Images)