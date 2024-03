Még a filmszakértőt is meglepte néhány jelenet a 96. Oscar-gálán

Igazán feszes show-t láthattak azok, akik fent maradtak és nézték az idei gálát, de azok is érzékelhették a tempót, akik az Indexen követték az eseményeket, hiszen előfordult, hogy csupán pár perc telt el két szobor átadása között. Dudás Viktor megerősítette, hogy az Oscar-átadó eseményeit másodpercre tervezik meg, így a menetrendet a legszigorúbban igyekeznek is betartani.

A sorozatok megfojtják a mozit?

„Totális biztonsági játék volt, amit Jimmy Kimmel műsorvezető remekül levezényelt. Ami furcsán hatott, hogy minden reklámblokk előtt bemondták, hogy a gála után kezdődik az Abbott Elementary, ami azt mutatja, hogy a sorozatok még a mozifilmek ünnepén is ilyen hangsúlyos szerephez jutnak” – magyarázta Dudás Viktor.

A nagy vesztesek listáját illetően úgy látta, egyértelműen Lily Gladstone lehetett a legcsalódottabb, hiszen a BAFTA-t megkapta, ezért joggal számíthatott itt is szoborra, ráadásul talán nem is lesz még egyszer ilyen lehetősége. „De az is igaz, hogy

színészi játékban senki nem hozott olyat, mint Emma Stone,

tehát, ha szakmailag nézzük, akkor teljesen jó helyre került az Oscar-díj.”

Mint azt korábban megírtuk, Dudás Viktor tagja a Critics Choice Associationnek, és mint ilyen, ő Critics Choice Award szavazatát az Amerikai irodalom című filmre tette, ezért nagyon örült, hogy megnyerte a Legjobb adaptált forgatókönyv díját.

Cord Jefferson elsőfilmesként mondott megindító beszédet arról, hogy ő a 250 millió dolláros alkotások között versenyzett, és arra buzdít mindenkit, hogy csináljanak 10-20 milliós mozikat is, mert a lényeg a filmkészítés.

A másik ilyen meghatározó pillanat az volt, amikor Robert Downey Jr. átvette az első Oscar-díját és vicces, ugyanakkor megható szavakkal köszönte meg.

Újabb magyar Oscar-díj!

Dudás Viktor arra is felhívta a figyelmet, az Érdekvédelmi terület – a Legjobb hang nyertese – jelentősen táplálkozott a Saul fia című Oscar-díjas magyar filmből. És persze

nem mehettünk el Mihalek Zsuzsa berendező Oscar-díja mellett sem,

na meg nem is akartunk. Óriási dolog, komoly teljesítmény és elismerés ez, és Dudás Viktor rettentően sajnálta, hogy a magyar nyertes nem tudta átvenni a szobrot, ahogy a BAFTA-átadón sem jelent meg. A filmszakértő büszke az újabb magyar sikerre, és biztos benne, hogy ez a széria még nem ért véget.

A nagyok versenyéről pedig ezt mondta:

Hogy az Oppenheimer 13 nominálásból hetet hazavihetett szobor formájában, nem rossz arány, de azt hittem, a Szegény párák még több kategóriában nyerhet.

Ennél jóval szomorúbban távozhatott a Megfojtott virágok stábja, hiszen 10 jelölésből egyet sem tudtak díjra váltani, és ez nagyon meglepte a filmek értőjét.

Ryan Gosling fergeteges show-t csinált

Az este legfurcsább pillanata kétségtelenül John Cena meztelenkedése volt, s bár ezt sokan érthetetlennek tartották, a pankrátor csupán ezzel akarta felhívni a figyelmet egy kevésbé „látványosan eladható” kategóriára. A legnagyobb show viszont egyértelműen Ryan Goslingé volt.

Az a pár perc, amit kaptunk tőle – és Slashtől –, önmagában Oscart ért volna. Szenzációs a fickó, és már csak miatta is élmény volt a 96. gála.

Arra a kérdésünkre, hogy Al Pacino elrontott-e valamit a legjobb film díjátadóján, a filmszakértő kertelés nélkül vágta rá: „Igen. Nyilván bejátszották volna a filmeket, ahogy minden kategória előtt. De ebből is látszik, hogy az Oscar olyan különleges lelkiállapotba tud keríteni bárkit, hogy még ő is tévedhet. Na meg 83 éves, lehet, hogy picit kiesett a szerepéből, hogy mit is kellene csinálnia. A rendezők viszont már amúgy is túl voltak a szoros három órán, és egyébként se szólnának rá Al Pacinóra... Hát így lett vége, de így is ünnep volt”

– összegezte az éjszaka eseményeit Dudás Viktor filmszakértő.

(Borítókép: Dudás Viktor 2017. május 24-én. Fotó: Zih Zsolt / MTVA / MTI)