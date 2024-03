Oscar-lázban: Emma Stone szoborba öntve, Ryan Gosling vázaként látható

Azt egyre inkább látjuk, hogy a múzeumok szerepköre változóban van, és igen nagy hangsúlyt fektetnek az interaktivitásra, de most egy hazai intézmény új szintre emelte a tárlatainak bemutatását.

A Szikla és az arcvíz találkozása

Bravúros kollekciót villantott az Iparművészeti Múzeum. Annál is inkább zseniálisak a párosítások, hiszen a gyűjtemény több százezer darabra rúg, így egyáltalán nem kézenfekvő, hogy a munkatársak fejből rögtön tudják, milyen fotel illik Cynthia Erivo Oscar-gálán viselt bőrruhájához, van-e olyan jáspisedény, amely rímel Billie Eilish szettjére, vagy hol lehet az a vizespohár, ami pont úgy néz ki, mint Andrea Riseborough estélyije. Kedvencünk Dwayne Johnson, akiről egy régi after shave doboza ugrott be a kurátoroknak.

Szubjektív tárlatvezetés

A jelenleg felújítás alatt álló múzeum várhatóan csak 2025–2026 környékén nyit újra, ezért is fontosak az ilyen akciók, amelyekkel a köztudatban tarthatják magukat. Ugyanakkor az intézményhez tartozó Ráth György-villa látogatható. Március 22-én Eleni Korani műkereskedő szubjektív tárlatvezetéssel mutatja be a Mi szecessziónk című állandó kiállítás tárgyait.