Érti az újmagyart? Így még senki nem beszélt az Oscar-gáláról

Al Pacino amúgy mikbe volt, amikor a jelöltek beharangozása előtt felolvasta az Oppenheimer nevét? A többi jelölt helyében full salty lettem volna, de a közönség is shook volt, azt se tudták, mi történik. Kicsit grandpa-coded volt az egész, mintha csak arra várt volna, hogy végre hesszelhessen. Emberünk kicsit off.

Jöttek az oppok (csak a szoki), csomóan beszóltak neki, judge-olták őt, aztán persze kiderült, a producerek döntése volt, hogy ne olvassák fel a neveket, hiszen az est folyamán külön-külön már bejátszották a filmeket. Go off, I guess…

Mire a műsor végére érsz, már mind a tíz legjobb film klipjét láttad

– mondta a producer Molly McNearney, aki szerint az emberek csak azt akarják hallani, hogy ki nyer, és alig várják, hogy vége legyen a műsornak. Legalábbis ők erre számítottak. (Nice, megy a gaslighting ezerrel… Klasszik Hollywood, lol.)

Anyway, Ryan Gosling I’m Just Ken produkciója a Roman Empire-öm, a pali rizzjét tanítani kellene, minden nő (és férfi) rávibe-olt a bulin, mondjuk én még mindig Emma Stone-nal shippelem őt.

Billie Eilish előadása ezzel szemben egy kicsit fel volt hype-olva, jobban is énekelte már a What Was I Made For? című dalt. Ez most kicsit basic volt, bár csajos 22 évesen már két Oscarral flexelhet, szóval… Az est végén biztos gatyára itták magukat a bátyjával.

Mindennek a teteje persze, hogy Messi kutya – Jimmy Kimmel utasítására – lepisilte Matt Damon csillagát. Shade!

És akkor magyarul:

(Borítókép: Ryan Gosling I'm Just Ken-produkciója a 96. Oscar-gálán, 2024. március 10-én. Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary)