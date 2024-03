A tegnapi egyeztetés nem hozott eredményt, így 2024. március 19-én, ma este hat órától, azaz épp a Don Giovanni előadásának kezdetétől sztrájkba lépnek az Operaház dolgozói – írta meg a Népszava.

Bárány Balázs Péter, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének (ODFSZ) elnöke a körülményekről azt jósolja: Lehetséges, hogy elmarad az előadás, nem kizárt, hogy csúszik a kezdés egy vagy másfél órát, de minden a dolgozók hozzáállásán múlik.

Bárány Balázs Péter azt azonban nem akarja megbecsülni, hogy közülük hányan fogják valóban beszüntetni a munkát, csak reméli: minél többen.

– fogalmazott Bárány Balázs Péter.

Az ODFSZ elnöke úgy véli, komoly pszichés teher nehezedik az Operaház dolgozóira. A színpadra lépők helyzetét talán könnyebb átérezni, de a háttérdolgozókat is megviseli mind mentálisan, mind fizikálisan a munka.

Meghonosodott és rendszeressé vált az éjszakai munka, melyet nem szabadna hagyni, hiszen orvosilag igazolt, mennyire rombolja az egészséget. Ennek korlátozásában is próbálunk eredményt elérni, hiszen a hajnali órákban még a tömegközlekedéssel való hazajutás sem biztosított. Arról nem is beszélve, hogy életek múlhatnak azon, hogyan végzik a díszítők a munkájukat. A Nemzetiben történt baleset is igazolta, mennyire fontos a díszlet biztonsága, nem engedhető meg, hogy a díszítők rendszeresen kialvatlanul dolgozzanak.