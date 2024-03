A világörökség része lett a berlini technó

A berlini technó is a világörökség része lett. A döntést Németország és az UNESCO Szellemi Örökség Bizottsága közösen hozta meg.

A német kulturális minisztérium és az UNESCO Szellemi Örökség Bizottsága a berlini technószcénát az ország szellemi kulturális örökségének listájára helyezte, elismerve, hogy hozzájárult a város kulturális identitásához – írja a The Guardian.

A Berlin's Clubcommission szerint – amely magában foglalja a berlini technoklubokat és -zenészeket – a lépés fontos állomás a város producerei, művészei, klubüzemeltetői és rendezvényszerzői számára.

Lutz Leichsenring, a Clubcommission igazgatótanácsának ügyvezetője a Deutsche Wellének adott interjúban elmondta:

A döntés segíteni fog abban, hogy a klubkultúrát védelemre és támogatásra érdemes, értékes szektorként ismerjék el.

A kampány több mint egy évtizede kezdődött, amelyet elsősorban a Rave the Planet elnevezésű, elektronikus zenei kultúrát támogató nonprofit szervezet támogatott. Közleményükben elsőként a szcéna szereplőinek gratuláltak, majd azt írták, „ez egy fontos mérföldkő az egész kultúra számára, örömünk pedig kifejezhetetlen”.

A Rave the Planet 2022 novemberében nyújtotta be a listára való felkerülési kérelmet az UNESCO felé. Bár az is igaz, hogy a szellemi kulturális örökség státuszát a hagyományosabb kulturális tevékenységek általában hamarabb megkapják.

A hírt Claudia Roth, Németország kulturális és médiáért felelős szövetségi biztosa jelentette be. A berlini technó mellett

a Kirchseeon Perchtenlauf,

a finsterwaldi énekhagyomány,

a Schwälmer Weißstickerei,

a Viez almabor,

illetve a szászországi hegymászás került fel a listára.

(Borítókép: Jana Legler / Redferns)