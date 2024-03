Életének 77. évében meghalt Jennifer Leak brit színésznő, a Yours, Mine and Ours (Enyém, tiéd, miénk) című sorozat sztárja. Férje és testvére gyászolja.

76 éves korában elhunyt Jennifer Leak, az 1968-as Yours, Mine and Ours (Enyém, tiéd, miénk) című film sztárja – közölte a Deadline.

A színésznő – aki utolsó éveiben egy ritka, bénulással járó neurológiai betegségben szenvedett – március 18-án halt meg floridai otthonában.

A színősznő első férjét, Tim Mathesont is a Yours, Mine and Ours (Enyém, tiéd, miénk) című sorozatban ismerte meg, aki a közösségi médiában állított emléket néhai volt feleségének.

Nehéz szívvel osztom meg Jennifer Leak halálhírét. Ő nem csak a képernyőn lévő nővérem volt, hanem a szeretett első feleségem is. Jennifer figyelemre méltó nő volt, erős, kedves és hihetetlenül tehetséges. Őszinte részvétemet fejezem ki házastársának, James D'Auria-nak és barátaiknak

– írta.

A sorozatban Matheson alakította Mike-ot, Henry Fonda Frank Beardsley fiát, míg Leak Colleent, Lucille Ball pedig Helen North lányát. A film egy 18 gyermekes mozaikcsaládról szólt.

Leak 1947-ben született a walesi Cardiffban, és a Mike Nichols rendezte Wojeck című filmmel indult a filmes karrierje a hatvanas évek közepén. Később szerepet kapott The Graduate ( A Diploma előtt) című filmjében, de politikai okokból mégsem játszhatott benne.

Leak szappanoperák állandó szereplője is volt. Ő játszotta Gwen Shermant a The Young and the Restlessben (Nyughatatlan fiatalok), Olive Springer Gordon Randolphot az Another Worldben (Felettünk a Föld) , és Blanche Bouvier-t a Guiding Lightban (Vezérlő fény).

Leak a nyolcvanas évek közepére nagyrészt visszavonult a színészkedéstől, és egy ingatlancégnél dolgozott értékesítési ügynökként. 1968 és 1971 között Matheson felesége volt, majd 1977-ben hozzáment D'Auria-hoz.