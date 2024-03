Automata fegyverekkel lőttek magyar újságírókra

Szabadon barangolva a Megafilm Service Kft. és a TV2 Média Csoport koprodukciójában, a Honvédelmi Minisztérium és az NFI támogatásával készülő új magyar sorozat számára épült iraki terecskén, olyan érzés fogott el, mintha a Sólyom végveszélyben 3. kulisszái közé keveredtem volna. Körülöttem poros pálmák, golyónyomokkal éktelenített kormos falak, töltényhüvelyekkel megszórt földön árválkodó fagylatos kocsi, arab feliratú rizses doboz, keleti boltocska konzervvel, zöldséggel, üdítővel, egyéb apróságokkal, amit nemsokára meglehetősen szétlőnek. Később a két viharvert Mercedes terepjáró mögül egy erősen romos Mitsubishi pickup irányába kommandózó katonai egység, továbbá néhány halottnak tűnő arab tette még hátborzongatóan valóságosabbá a helyszínt.

Míg hallgatnak a fegyverek

Az iraki városrészletet a S.E.R.E.G. című sorozathoz építették Nyirád mellett, az újdörögdi romvárosban, valódi katonai gyakorló területen. (Nem tartozik szorosan a történethez, de talán említésre méltó, hogy a falun áthaladva feltűnt a helyi presszó neve: Öntöde.) A lágy bakonyi lankákon elszórt vasbeton romházak között utcai harcra és egyéb különleges körülmények között megvívandó csatákra készülnek fel a hivatásos magyar honvédek.

Helmeczy Dorottya, a sorozat producere az utolsó töltényhüvelyig hiteles díszletben sétálva – amelyet a forgatás után katonai kiképzésre használnak majd – mesélte, hogy április elején be is fejezik a hatrészes sorozat forgatását. A TV2-n ősztől láthatják a nézők, hogyan sikerült több évtizedes kihagyás után újra katonai témájú magyar sorozatot készíteni.

12 Helmeczy Dorottya Galéria: S.E.R.E.G. forgatás (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Amellett, hogy a Magyar Honvédség részvétele miatt fontos szempont számukra, hogy pozitív képet fessenek hazánk modernizált védelmezőiről, lesz a történetben emberi feszültség, szerelem, ármány, humor, akció és lélektani dráma is.

Producerként ő a legmagasabb rangú tiszt ebben a szervezetben, és nem is volt egyszerű mindent összehangolnia. Meg kellett oldani például, hogy fagyban is épüljön a díszlet, hatalmas munka volt a színészek felkészítése, a fegyverek beszerzése, és a folyamatos egyeztetés a honvédséggel.

A történetben szereplő katonai missziót sem véletlenszerűen választották ki. A cselekmény kidolgozásában részt vevő, több NATO-küldetésben edződött katonai szakértők olyan kulisszatitkokat is elárultak, hogy például az olasz katonákat sosem küldik olyan helyre, ahol fizikai munkát is végezni kell. A magyarokat pedig általában olyan feladatokra tartják alkalmasnak, ahová kell némi finesz.

Az első évad hat részből áll. Helmeczy Dorottya erősen bízik benne, hogy ezt követi majd a második, de nem kizárt, hogy a harmadik évad is. Erre minden lehetőség adott a készítők szempontjából, akik rengeteg történetet gyűjtöttek össze, így a forgatókönyvírók dúskálhatnak a jövőbeli cselekményszálakban.

Az idén bemutatott, az erdélyi fejedelmek sorsát bemutató történelmi filmsorozatuk, a Tündérkert folytatása viszont várhatóan csúszik majd, hiszen a producer most a S.E.R.E.G. elkészítésére fordítja az összes energiát.

A hitelesen barnásszürke közép-keleti házfal előtt a kék uniformist idéző kosztümöt viselő Helmeczy Dorottya is elmondta, hogy komoly katonai alapkiképzésben vettek részt a színészek. Folyamatosan a valósághoz igazítja a filmesek képzeletét Pálinkás Szilveszter főhadnagy is. A magasan képzett különleges műveleti katona minden forgatási napon részt vesz, de fontos szerepe volt az előkészítésben is. Ráadásul játszik is a sorozatban, ő az egyik felderítő.

12 Galéria: S.E.R.E.G. forgatás Fotó: Tövissi Bence / Index

Amikor idáig értünk a beszélgetésben, valamiért fölnéztem, és meghökkenve konstatáltam, hogy egy ronda fegyver csöve mered rám. Ennek fele sem tréfa,

itt tényleg lövöldözés lesz, ráadásul pont lővonalban vagyok

– állapítottam meg. Kisvártatva azt is észrevettem, hogy a harcra készülő fotósok többsége gondosan bedugdosta hallójáratait a korábban kiosztott füldugókkal. Akkor még nem voltam teljesen biztos benne, hogy erre valóban nagy szükség lesz, igaz az ellenkezőjében sem. Sosem voltam katona.

Kitört a háború

Amikor néhány perc múlva megjelentek a deszantos színészek, és felugattak a fegyverek, kiderült, hogy nem a fülnek a legrosszabb közelről átélni egy szimulált utcai harcot. Pedig tényleg hangosak a rövid sorozatok, ijesztőek a csőből kirobbanó lángok, de még a bőrdzsekimen át is éreztem az izzó gázok tolóerejét, és az egész nem esett jól.

Annyira hiteles volt a jelenet, hogy végig azt éreztem: a háború ilyen közelről még viccből se jó.

Komolyból pedig az egész földgolyón sincs akkora távolság. Fogalmam sincs, miért ragaszkodik ehhez az őrülethez évezredek óta töretlenül az emberiség.

A sorozathoz épített díszlethez tartozik egy közeli dombon álló beton házikó, ez az iraki tolmács lakhelye a filmben. Mivel erősen fújt a szél, ezen a védett helyen beszélgettem a sorozat főhősét, Győri Zsolt rohamlövész alezredest alakító Csórics Balázzsal. Ő az a vakmerő színész, aki néhány órával ezelőtt egy harci helikopterről ereszkedett le a földre, mintegy tizenöt emeletnyi magasságból, egy szál kötélen, teljes fegyverzetben.

Picinek látszol innen

Enyhe tériszonnyal már a biztonságos anyaföldről nézve is hátborzongató volt a látvány. Ilyen baja neki nyilván nincsen, de azt elismerte, hogy amikor gép nyitott ajtajából nagyjából borsó méretűnek tűnt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter éppúgy, mint Böröndi Gábor, a honvédség vezérkari főnöke vagy Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója, valamint az összes jelenlévő vendég, kicsit nyirkos lett a keze a deszantos kesztyűben.

Teljesítményét még hangsúlyosabbá teszi, hogy a jelenet kedvéért egy honvédségi légi bázison töltötte az előző napot, ahol négy alkalommal élte át az élményt, amely alapvetően egy pók számára lehet igazán komfortos.

A repülő színész akcióját a teljes harci díszbe öltözött Kamarás Iván mellől izgultam végig. Ő a sorozat másik kulcsszereplőjét, Horváth Tibor ezredest alakítja, és fizikai állapotát tekintve bárki elhinné róla, hogy harcedzett hivatásos katona. Amilyen fitt formában van, én azt is elhinném, hogy helyből felugrik az ötven méter magasan berregő helikopterre, ha Dombrovszky Linda, a sorozat rendezője ezzel bízná meg. Előtte azért egyeztetné a részleteket a kaszkadőrökkel.

12 Pálinkás Szilveszter és Csórics Balázs Galéria: S.E.R.E.G. forgatás (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Belépni és kilépni

Csórics Balázs nagyon szeret tanulni, ezért boldog, hogy a jelenet kedvéért hasonló kiképzést kapott, mint a hivatásos katonák. Nem idegen számára a pisztoly vagy karabély kezelése sem. Azt mondja, ez a forgatás átrendezte a gondolkodását. Rájött például arra, hogy egy olyan embernek, aki éles helyzetben éli át mindazt, amit ők eljátszanak, egészen más a viszonya a mindennapi élettel. Még vaktölténnyel lövöldözve is iszonyatos hangsúlyt kap a létezés és halál kérdése. Mivel színészként szereti végigelemezni az általa alakított karakter motivációit,

fejben azt is átélte, milyen az, amikor ölni kell azért, hogy megvédd a társaid.

Azt mondja, ez olyan érzelmi állapot, amit békés körülmények között el sem tud képzelni az ember, neki is csak halovány sejtése lehet róla.

Arra a kérdésre, hogy vele mi lesz, miután a forgatás végén „leszerel”, azt feleli, hogy viszi magával, amit itt tanult, de ezt inkább ajándéknak tartja, mint poszttraumatikus stressznek. Színészként úgy gondolja, hogy legalább olyan fontos elmerülni egy karakterben, mint az, hogy a munka végén ki tudjon bújni a megformált személyiség bőréből:

Három órára a lehető legmélyebben azonosulsz azzal, akit éppen játszol, de amikor legördül a függöny és lemosod a sminket, megint önmagaddá kell válnod.

Saját használatra kidolgozott elmélete szerint azért tudja hitelesebben alakítani Csórics Balázst, mint mondjuk Mercutiót a Rómeó és Júliából, mert az előadás után mindig Csórics Balázsként folytatja. „Egyszerűen ezt a karaktert gyakorolom a legtöbbet” – foglalja össze nevetve.

Arról viszont fogalma sincs, hogy ez a sorozatbéli főszerep mit jelent majd a karrierje szempontjából. Azt mondja, alaposan megtanulta az elmúlt évtizedben, hogy nem nagyon érdemes arról tervezgetni, mit is hoz majd a sors. Azért viszont egész életében hálás marad, hogy a forgatás nyolc hónapja alatt sokat tanult az összefogásról, az szó legjobb értelmébe vett bajtársiasságról, egy hatalmas csapat közös munkájáról.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)